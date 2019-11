EURO 2020 | Naštvaný Ondrášek: Za 80 minut jedna polostřela. Takhle to nejde! | iSport.cz

PŘÍMO ZE SOFIE |Česká prohra 0:1 v Bulharsku ho evidentně štvala, během dovolené mu bude šrotovat v hlavě ještě dlouho. Zdeněk Ondrášek sám sobě nejvíc vyčítal, že se za téměř osmdesát minut nedostal do hry a k pořádnému zakončení. Spoluhráčům tentokrát nepomohl tak, jak ve svých předchozích reprezentačních zápasech. „Jsem zklamaný,“ hodnotil třicetiletý útočník.

Čím to, že oproti minulým zápasům za reprezentaci jste se nedokázal prosadit?

„Zápas vypadal podobně jako s Kosovem. Měli jsme balon, oni vstřelili možná z první šance gól. Bohužel jsme hráli jen po vápno, v šestnáctce bylo málo balonů, a když už tam byl, byli jsme málo důrazní. Takhle se góly těžko střílejí. Věděli jsme, že Bulhaři budou bojovat. Když nejste důrazní, hladoví po gólech a balonů není tolik, je to těžké.“

Necítil jste až bezmoc, že nemáte balony a nemůžete týmu pomoct?

„Bezmoc, to ne. Jsem dneska strašně zklamaný. Jedna polostřela za osmdesát minut, to je na útočníka hodně slabé. Teď už mám víceméně dovolenou, můžu se nad tím zamyslet, odpočinout a za chvíli zase začít pracovat. Takhle to nejde.“

Jak zápas ovlivnily prázdné ochozy?

„Takové výmluvy nemůžeme vyslovit, šlo přece o reprezentační zápas. Chtěli jsme všichni vyhrát. Nevyšlo to. Je pochopitelně škoda, když se musí hrát bez fanoušků. Ale bylo to pro oba týmy stejné.“

Mrzí vás, že jste si pokazili dojem z vynikajícího výkonu a výhry s Anglií?

„Zápas s Bulharskem jsme ale měli pod kontrolou, zaspali jsme bohužel při standardce. Do velkého vápna jsme dostali málo míčů, a když už tam přišly, byli jsme málo důrazní. Když nejste v šestnáctce hladoví, góly se těžko střílejí.“

Chyběla týmu větší lehkost?

„Nemyslím si. Když už jsme měli postup jistý, jakou větší lehkost bychom chtěli mít? Z naší strany to prostě nebylo před brankou Bulharů dost dobré.“

Třicátého listopadu se budou losovat skupiny mistrovství Evropy. Je pro vás šampionát velkým lákadlem?

„Už po zápase s Kosovem jsem říkal, že dva zápasy kariéru nedělají. Co bylo, bylo. Zásadní bude, jak bude člověk vypadat v březnu.“