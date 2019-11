EURO 2020 | iSport podcast: Je česká reprezentace nejsilnější od EURO 2004? | iSport.cz

Česká reprezentace splnila svůj nejdůležitější cíl a postoupila na Euro 2020. Co bylo klíčem pro úspěšnou kvalifikaci? Byl úspěch závislý na výkonnostním vzestupu Slavie, nebo mu dokázal Jaroslav Šilhavý vtisknout prvky, bez kterých by se neobešel? V novém díle iSport podcastu jsme se podívali i na to, co jsou hlavní přednosti a slabiny českého národního týmu, zda je reprezentace nejsilnější od památného Eura 2004, ale také jestli by realizační tým a vedení českého týmu měly uvažovat nad tím, jestli by mělo smysl oslovit ke spolupráci do pozice asistenta někoho z trenérského štábu ve Slavii.