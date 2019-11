EURO 2020 | Sivok o výkyvech i zdravém týmu: Na EURO můžou jet i Dočkal a Hložek | iSport.cz

Proč má národní tým takové výkyvy, že porazí Anglii a Kosovo, ale prohraje se Severním Irskem nebo v Bulharsku?

„Třeba s Anglií šlo o obrovský úspěch, teď s Kosovem si kluci zajistili postup na EURO. To jsou těžké zápasy. Ještě nejsme tak velký a silný tým, který přejede i další soupeře. Bylo by samozřejmě příjemnější, kdyby zápasy se Severním Irskem nebo v Bulharsku také zvládli. Ale líbí se mi, že když bylo třeba, kluci to zvládli a postoupilo se na mistrovství Evropy. To je to podstatné.“

Jenže prohrami s jinými soupeři si hráči kazí reputaci, souhlasíte?

„Výsledek z Bulharska postup trošku shodí, ale nemyslím si, že by šlo o nějaký velký problém. V Sofii to bylo hodně těžké, na stadionu nebyli žádní lidé. Není to žádná omluva, ale také jsem hrál takové zápasy a je to opravdu složité.“

Důležitý je ale postup na EURO, kam se Češi znovu probojovali…

„S Kosovem to kluci fantasticky otočili, když potřebovali, klíčové zápasy zvládli. Mají tam fantastickou partu, i věkově je to dobře poskládané. Na EURO může přijít jejich vrchol. Čekají je tam těžké zápasy, ale vůbec bych se toho nebál. Asi každý čekal, že se v Bulharsku vyhraje, ale na druhou stranu kluci zvládli předchozí zápas s Kosovem. Ať chcete, nebo ne, v hlavách to máte, tak to prostě je. Nějaké šance měli, kdyby je proměnili, třeba zápas vyhráli 3:0. Bohužel dostali jeden gól ze standardky. Buďme rádi za celý český fotbal, že se postoupilo.“

Cítíte, že mužstvo neustále sílí?

„Určitě. Kluci ze Slavie jsou toho strůjcem, v lize i evropských pohárech hrají výborně. Mají tam největší zastoupení, táhnou to. Hlavně Souček je motor ve Slavii i v reprezentaci. Navíc je pořád zraněný Bořek Dočkal. To je další lídr a