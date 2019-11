VYSVĚDČENÍ za postup na EURO: čtyři jedničky, ale někdo musí přidat | iSport.cz

Suverénně nejlepší střelec, nejvytíženější hráč, nejvýraznější nahrávač a největší překvapení. Patrik Schick, Tomáš Souček, Jakub Jankto a Jan Bořil si za své výkony v kvalifikaci o mistrovství Evropy vysloužili na vysvědčení deníku Sport nejvyšší možnou známku. Vzhledem k postupu na finálový turnaj je rešerše výkonů českých fotbalistů veskrze pozitivní, nicméně jsou tací, kteří by měli zabrat. Jinak jim hrozí v závěrečné nominaci absence.

Vstřelil čtyři branky (2x Bulharsko, 1x Kosovo, 1x Černá Hora), k vlastní trefě donutil Kopitoviče. Reprezentace v něm našla spolehlivého střelce, který umí udeřit za každých okolností. A teď si představte, že třeba jednou přijede na sraz mužstva ve formě a s herní praxí! Snad se to brzo stane.

Hvězda Slavie, perla reprezentace. I v národním týmu se hodně věcí točí okolo něj. Co je na něm nejlepší? Že to vzal samozřejmě, klíčovou roli bez mrknutí přijal. Během kvalifikace vstřelil ze své kanceláře uvnitř vápna důležitou branku Černé Hoře. Může být ještě výrazně produktivnější.

Skvělá čísla! Parádní volej do sítě Černé Hory v domácí partii v Olomouci patřil mezi náramné okamžiky české cesty kvalifikací. Ale nezářil jen tehdy. Další tři branky nachystal a minimálně na jiných třech má nehynoucí podíl. Šilhavý ho zavalil neochvějnou důvěrou, splatil ji.

Vzpomínáte? V Rusku odehrál katastrofální zápas, později ho označil za nejhorší v kariéře. Pak rok v národním týmu nebyl, až v Kosovu. Zase při porážce… Pech! On to tak nebral, ze sestavy vystrčil Nováka, momentálně je na levém kraji defenzivy jasnou první volbou.

Na záda mu dýchají konkurenti, ale on si s tím nedělá hlavu, protože ji má skvěle nastavenou. Kvalifikaci zvládl na velmi solidní úrovni. Nechytá na efekt, ale nesmírně účelně. Vyhrál pět zápasů ze šesti, náramné představení předvedl proti Anglii. Uhájil post jedničky.

Kdo by čekal, že místo v základu vyrve z rukou Kadeřábkovi? Leč, stalo se. V Podgorici mu kouč svěřil pravou stranu defenzivy, přičemž záměrem bylo využití vědomého spojení se slávistickým kolegou Masopustem. Trefa jako blázen! Od té chvíle přišly tři výhry v řadě a marš za postupem.

Jakub Brabec se v kvalifikaci trefil do sítě Anglie

Poprvé naskočil do druhého poločasu v Černé Hoře za zraněného Suchého. Dovedl se rychle aklimatizovat, zbytek mače odehrál s bravurou. A pak přišla Anglie… Jeden ze životních zápasů, slavné vítězství 2:1 podpořil brankou. Ve čtvrteční odvetě s Kosovem ale dokonalost pozbyl.

Jestliže bude zdravý, určitě se objeví v závěrečné nominaci na evropský šampionát. Takové vojáky, kteří splní všechny povinnosti, Šilhavý doslova miluje. Výborně odpracoval červencový dvojzápas s Černou Horou a Bulharskem. To však byla konečná. Zdraví si postavilo hlavu.

Pomalejší rozjezd, velmi zajímavý závěr. Reprezentační forma zkušeného záložníka přesně kopírovala pohodu v Hertě. Jakmile se v Německu vecpal do sestavy, výrazně se zlepšil i v národním týmu. Skvělý byl v Edenu s Anglií. Malá výtka? Více přímočarosti by nebylo na škodu.

Trenér si k němu ihned našel cestu. Slávistického lajnaře nasadil do všech zápasů. Buď šel na plac hned od začátku (6x), nebo z lavičky (2x). V klubu jsou mu vyčítané osudové prohřešky v koncovce. Bilance v národním mužstvu? 1+2! Hleďme, tak zlé to zase není.

Za éry Karla Jarolíma byl pro reprezentaci mrtvým mužem, až Jaroslav Šilhavý z něj stvořil defenzivní oporu. S Tomášem Součkem odehrál plnou porci minut. Sázka na poctivého urostlého chlapa se povedla, byť při prohrách v Anglii a v Kosovu nevypadal nejlépe. To ale nikdo.

Pavlu Kadeřábkovi vyrostla v reprezentace ve Vladimíru Coufalovi konkurence. Stane se z něj luxusní náhradník, nebo se posune do zálohy?

Ideální studijní materiál pro záhadology. V Hoffenheimu si to bez něj neumějí představit, v národním týmu ano. Stabilní pozici neměl pod Jarolímem, ani pod Šilhavým. Po průšvihu v Kosovu vypadl ze sestavy, naskočil až v „přáteláku“ v Bulharsku. Umí mnohem víc, ale kdy to sakra ukáže?

Filip Novák 3–

Zápasy Minuty Góly Asistence 3 270 0 0

Do kvalifikace naskočil jako první varianta na levé straně obranné čtyřky. Jenže v Anglii to na úvod (nejen jemu) pořádně drhlo, nepřesnosti a matnost přidal i následně doma s Bulharskem. Pak místo v sestavě přepustil zářícímu Bořilovi. Trápila ho zranění. Do mužstva ale patří.