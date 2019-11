EURO 2020 | Noviny si podaly Balea: Neuctivý. Nečestný. Nevděčný. V tomto pořadí | iSport.cz

Slavil, radoval se, usmíval se. Jinak tomu ani být nemohlo. Gareth Bale byl po postupu Walesu na EURO 2020 nadšený. Euforii a oslavy si se svými spoluhráči z reprezentace na hřišti Cardiff City Stadium naplno užíval. Ve finále možná až moc. Jeho křepčení s vlajkou, na které stál nápis „Wales. Golf. Madrid… v tomhle pořadí,“ vzbudilo řadu diskusí a reakcí.

V Realu Madrid čelí často kritice, v poslední době jsou rozebírány zejména jeho priority. Hlavně pak to, že „bílý balet“ staví na druhou či dokonce třetí kolej. I proto se Baleova oslava s vlajkou, která měla právě symbolizovat pořadí jeho priorit, nesetkala jen s pozitivními reakcemi.

Španělský deník Marca specifické radosti Balea věnoval dokonce titulní stranu čtvrtečního vydání, na které vrací Velšanovi úder titulkem: „Neuctivý. Nečestný. Nevděčný.“

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 This is pure savage from Gareth Bale. After Wales qualified to the #Euro2020 last night, The Welsh squad brought out a flag with "Wales. Golf. Madrid. In that order" written on it.



Bale got the whole Madrid media on strings. Pure disrespect. 😱💀 pic.twitter.com/JQlCLUUGaz