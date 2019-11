EURO 2020 | Šilhavý otevřeně: Dočkala chci na EURO! Slávisté změnili naše myšlení | iSport.cz

Byť do uzavření konečné nominace na mistrovství Evropy zbývá půl roku, v hlavě si už sumíruje, jak by třiadvacítka vyvolených mohla vypadat. Jaroslav Šilhavý přiznává, že hodně baží po návratu Bořka Dočkala, který od března nekopl do míče. „Když přijde do kabiny, všichni ho vnímají jako šéfa. Sám si nic nevynucuje. Má přirozenou autoritu,“ praví reprezentační kouč.

Kvalifikaci máte úspěšně za sebou. Jaké byly zásadní milníky?

„Vyberu jeden, první zápas v Anglii. Hned jsme dostali nadílku. Byla to síla. Pokud by byl výsledek třeba 1:3, pro lidi by to bylo stravitelnější. Nicméně jsme se poučili.“

Vítězství se rodí z porážek, ne?

„Přesně tak. Možná jsme se i víc zamysleli nad způsobem hry. Před dalším utkáním s Brazílií jsme si řekli, že chceme hrát jinak. Dostat do hry víc odvahy, víc si věřit při zisku míče. Měnili jsme se, pořád to postupovalo nahoru. Věřím, že takto se budeme prezentovat i nadále, lepšit se, upevňovat herní věci a být konkurenceschopní jako při domácí odvetě s Anglií. Byť si nemyslím, že takové týmy můžeme pravidelně porážet. Přesvědčili jsme se, že máme na to se silnými mužstvy odehrát kvalitní zápas. A nejen v obranném bloku.“

Jak jste vstřebával názory, aby reprezentace s mírnou nadsázkou kopírovala hru Slavie, odkud vás vedení klubu v zimě 2017 odvolalo?

„Je pravda, že jsem svůj odchod z klubu kousal dlouho, ale teď už je to dávno uzavřená kapitola. Nemám s podobnými názory žádný problém. Jestli někdo řekne, že hrajeme jako Slavia, tak nevím, jsou tam určité rozdíly, není to úplně podobné. Využíváme jejich hráče a víme, v čem jsou silní. Na druhou stranu si nemyslím, že si někdo ve Slavii přivlastňuje úspěchy nároďáku.“

Bylo zásadní po Anglii zapracovat na změně herní filozofie?

„Přiznám se, že jsme těžili ze slávistické jízdy. Oni ukázali cestu, přesvědčili okolí, že jde hrát s velkými týmy. Že rozdíl sice existuje v práci s míčem, kvalitě finální fáze, v koncovce, produktivitě a chytrosti. V tom zaostáváme. Ovšem dá se to nahradit jinak.