EURO 2020 | Vyhrát skupinu s Čechy = noční můra? Anglie řeší (ne)výhody losu EURO | iSport.cz

Může prohra s podceňovaným Českem, navíc v posvátném Wembley, zvýšit šance Anglie na úspěch na mistrovství Evropy? I to řeší ostrovní média v reakci na los EURA 2020, nový systém mistrovství Evropy totiž zamíchal nejen s počtem týmů a pořadatelských měst, ale také s nasazováním pro vyřazovací část.

Stručně a jasně to už ve svém titulku shrnul server The Sun: Proč je pro Anglii lepší skončit na druhém místě ve skupině D, aby se vyhnula noční můře v osmifinále. Podobná vyjádření jsou i na serveru Talksport i navždy korektní BBC.

Jak sehnat vstupenky na EURO 2020? Více ZDE>>>

Proč? Druhý tým „české“ skupiny D bude osmifinále hrát sice v Kodani, zato proti druhému týmu z „éčka“, kde jsou horkými favority Španělé a o druhé místo se dá očekávat souboj mezi Švédskem a Polskem (čtvrtý člen skupiny zatím není znám). Zatímco vítěze skupiny D čeká druhý tým skupiny F, kde je podstatně slovutnější výběr – Německo, Francie, Portugalsko.

ANKETA

Anglická média berou postup (spolu s vicemistry světa z Chorvatska) skoro jako samozřejmost, jejich hlavním cílem bude se do Wembley vrátit. V Londýně se totiž následně odehrají až semifinále a finále.

„Pokud chcete vyhrát turnaj, musíte převzít kontrolu nad svým osudem a porazit ty nejlepší. Doufám, že budeme moci rozhodnout, přijmeme každého, kdo přijde,“ odmítl taktizovaní kouč Anglie Gareth Southgate. „A všichni ostatní si to samé budou myslet o zápase s námi,“ dodal.

Jak se budou nasazovat týmy pro play off EURO 2020:

Pavouk vyřazovací části mistrovství Evropy (pro větší náhled rozklikněte) • Foto iSport.cz

Nevýhodou druhého místa může být o den kratší odpočinek a delší cestování. Jako vítěz skupiny by se Anglie přesunula jen v rámci Ostrovů do Dublinu, na druhém místě by čekal dvakrát delší transport do Kodaně, ale ani dánská metropole není tak daleko.

Na taktizování k osmifinále je ale čas minimálně do poloviny června, zatím není jasné ani to, s kým český tým EURO začne. Skupinu D totiž doplní vítěz play off Ligy národů, svěřence Jaroslava Šilhavého tak čeká Skotsko, Norsko, Srbsko, nebo Izrael. Do osmifinále postoupí z každé skupiny první dva týmy plus čtyři nejlepší celky ze třetích příček.

Základní skupiny EURO 2020: Skupina A (Řím, Baku): Turecko, Itálie, Wales, Švýcarsko Skupina B (Petrohrad, Kodaň): Dánsko, Finsko, Belgie, Rusko Skupina C (Amsterdam, Bukurešť):

Ukrajina, Nizozemsko, Rakousko, vítěz play off skupiny D Skupina D (Londýn, Glasgow):

Anglie, Chorvatsko, vítěz play off skupiny C, ČESKO Skupina E (Bilbao, Dublin):

Španělsko, Švédsko, Polsko, vítěz play off skupiny B Skupina F (Mnichov, Budapešť):

Německo, Francie, Portugalsko, vítěz play off skupiny A

Play off Ligy národů:

Skupina A: Island - Rumunsko, Bulharsko - Maďarsko

Skupina B: Bosna - Severní Irsko, Slovensko - Irsko

Skupina C: Skotsko - Izrael, Norsko - Srbsko

Skupina D: Gruzie - Bělorusko, Severní Makedonie - Kosovo