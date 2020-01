EURO 2020 | Češi u Beckhama! Nároďák vyrazí do Ameriky, vyzve Mexiko a Honduras | iSport.cz

Čeští fotbalisté by během březnového srazu měli zamířit do USA, mimo jiné i do komplexu Interu Miami, za jehož vznikem stojí David Beckham • Koláž iSport.cz

Doma plískanice a mrazy, tak raději rychle za teplem. Až do zámoří. Přímo do komplexu slavného Davida Beckhama. Jak už iSport informoval, v březnovém reprezentačním srazu se svěřenci Jaroslava Šilhavého vydají do USA. Přesně tak, jak si kouč po postupu na EURO přál. Sehrát by tam měli dvě přípravná utkání proti Mexiku (26. března v Charlotte) a Hondurasu (29. března v Miami).

„Pravděpodobně budeme někde v teple,“ mlžil po posledním kvalifikačním utkání s Bulharskem (0:1) Jaroslav Šilhavý v odpovědi na dotaz, kam se s týmem vydá během březnového srazu.

Předseda asociace Martin Malík místo rovněž neprozradil. Pouze naznačil, že v úvahu připadá Kostarika, země ze Severní Ameriky, ale také Albánie. Spekulovalo se dokonce i o cestě do Asie.

Nakonec speciál se Schickem a spol. v březnu nabere směr Spojené státy. Zatímco doma budou doznívat poslední mrazy, po vyhlášení tradiční ankety Fotbalista roku se Češi přesunou do tepla.

První přípravu sehraje národní tým v Severní Karolíně. Na stadionu Bank of America v Charlotte Šilhavého soubor vyzve Mexiko. Tamní teploty by se na konci března měly pohybovat až kolem příjemných 20 stupňů, což jsou ideální podmínky pro sehrávání se před červnovým šampionátem ve Skotsku a Anglii.

O tři dny později se výprava vydá na jih. A to konkrétně do komplexu Interu Miami. Klubu, za jehož vznikem stojí bývalý legendární záložník David Beckham a který od příští sezony vstoupí do slavné Major League Soccer. Na stadionu ve Fort Lauderdale je v plánu zápas s Hondurasem.

Aréna, která nyní prochází výraznou rekonstrukcí, dříve sloužila jako baseballový stadion. Po znovuotevření by ji měl Beckhamův celek využívat jako tréninkové místo pro svoje účely. Kapacita by se měla pohybovat kolem 18 tisíc míst.

„Čekají nás soupeři, se kterými zase tak často hrát nemůžeme. To pro nás může být přínosné. Honduras v letech 2010 a 2014 postoupil na mistrovství světa a Mexiko dlouhodobě patří mezi nejlepší americké reprezentační týmy. Vždyť na posledních sedmi světových šampionátech vždy postoupilo ze základní skupiny a loni na mistrovství v Rusku dokonce porazilo Německo,“ uvedl trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý v tiskové zprávě.

„Program jsme chtěli znát co nejdřív, abychom před Eurem mohli pro tým vytvořit co nejlepší podmínky. Jsem moc rád, že se nám zápasy ve Spojených státech podařilo domluvit – je za tím hodně práce a složitých vyjednávání. Zajímavé to nemusí být jen ze sportovního hlediska, ale určitá příležitost to může být také pro naše komerční partnery,“ poznamenal předseda FAČR Martin Malík.

Program české fotbalové reprezentace:

26. března 2020: Česko – Mexiko (příprava v USA)

29. března 2020: Česko – Honduras (příprava v USA)

4. června 2020: Itálie – Česko (příprava v Itálii)

7. června 2020: Česko – Rakousko (příprava v Česku)

15. června 2020: vítěz play-off Ligy národů C – Česko (EURO 2020 v Glasgow)

19. června 2020: Chorvatsko – Česko (EURO 2020 v Glasgow)

23. června 2020: Česko – Anglie (EURO 2020 ve Wembley)

