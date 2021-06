Návrat hříšníka. "Formule" Benzema zahodil spory, s Francií chce trofej

Karim Benzema dal v říjnu 2015 dva góly Arménii v přátelském utkání a od té doby za národní tým nenastoupil.

Nemohla za to forma, rodák z Lyonu – tehdy 27letý – patřil rok co rok k nejoceňovanějším hráčům Realu, konzistentně se motal kolem čela tabulky kanonýrů.

Jen dva měsíce po svém dosud posledním reprezentačním zápase byl vyřazen z kádru. Spoluhráče Mathieu Valbuenu údajně vydíral v prapodivné kauze, kde figurovala nahrávka domácího porna nevysokého záložníka.

Těžko uvěřitelný případ se táhne dosud, Benzemu v říjnu čeká další soud. Do národního týmu se vrací ve 33 letech. Jako pátý nejlepší střelec v dějinách Bílého baletu (279 tref). Jako snajpr, který nasázel 30 branek v sezoně.

Než si vyslechne rozsudek, může úřadujícím mistrům světa a vicemistrům Evropy pomoci vybojovat další medaili.

Jenže. Je to dobrý nápad?

Zahodit spory

Proč se kontroverzní útočník vrací, když jeho prohřešky ještě nejsou vyřešeny?

Trenér Didier Deschamps ho zkrátka nemohl dál přehlížet.

„Setkali jsme se a dlouho spolu hovořili. Pak jsem hodně přemýšlel a rozhodl jsem se ho povolat zpět. Oba dva jsme si o tom potřebovali promluvit. Jako trenér národního týmu se musím dívat dál, než jsou osobní rozbroje,“ okomentoval kouč, který EURO i MS vyhrál i jako hráč.

O jaké rozbroje jde? Benzema Deschampse opakovaně kritizoval a označil za rasistu. Cítil totiž, že není povoláván kvůli své muslimské víře a alžírským kořenům.

„Řekli jsme si hodně věcí, které jsme si měli říct už dávno. Dobře jsme si to vysvětlili,“ ujistil útočník pro L’Equipe.

O nominaci letitého rivala se vyjádřil i Mathieu Valbuena. Záložník, který nastupuje za Olympiakos, byl ale překvapivě nekritický.

„Jestli pomůže Francii, tak to bude dobře. Všechno se rozhodne na hřišti,“ řekl pro rádio RMC. „Je to trenérova volba. Didier bude vítěz za všech okolností. Když Francie vyhraje, bude se mluvit o skvělé týmové adaptaci, když neuspěje, nebudeme ho za to vinit,“ dodal.

Formule vs. motokára

Benzema dokazuje, že je jedničkou v útoku Realu od chvíle, co odešel Cristiano Ronaldo. V minulé titulové sezoně zapsal v lize 21 tref a 8 asistencí, letos 23+8, i když Bílý balet skončil těsně druhý.

Útočníka v životní formě zkrátka musíte na EURO vzít. I když se vám v útoku rýsují možnosti v podobě hvězdného Antoinea Griezmanna, megatalentu Kyliana Mbappého či bojovného žolíka Oliviera Girouda.

Právě vztah s posledním jmenovaným bude klíčem k tomu, aby Francouzi udrželi v kabině potřebný klid.

Byl to Giroud, kdo Benzemu před lety v reprezentaci vystřídal. Forvard madridského klubu loni při živém vysílání na Instagramu řekl, že to je jako nahradit formuli motokárou.

Tahle dvě vozítka teď budou muset jezdit společně.

Podle Benzemy to ale nebude problém. „Potkali jsme, když jsme hráli proti Chelsea. Pokecali jsme si, pogratuloval mi ke gólu. Byla tam dobrá nálada, bylo to v pohodě. Už jsem s ním dřív hrál, bude to stejné jako předtím,“ zametl pochybnosti pod koberec.

Jen si porozumět

„Nepřicházím, abych někoho zastínil nebo mu sebral místo. Jen přináším, co umím. Chci s Francií získat trofej. Je mým snem vyhrát EURO,“ vyhlásil Benzema. „S tím kádrem, jaký máme, určitě můžeme zvítězit,“ doplnil.

Má pravdu. Deschampsova družina má zdvojené, někdy i ztrojené všechny pozice (snad kromě té, která náleží neúnavnému N’Golo Kantému, který odmaká všechno sám). Hlavně útok je nabitý až k prasknutí.

Benzema se hlavně těší, až si zahraje po boku Kyliana Mbappého. Dvě útočná esa Les Bleus zažila podobný rok – Realu i PSG domácí tituly těsně unikly, oni osobně ale měli povedený ročník.

Benzema byl druhým nejlepším střelcem La Ligy (23 gólů) za Messim, Mbappé se 27 trefami tabulku kanonýrů Ligue 1 ovládl.

„Hrát s ním musí být jednoduché. Je to mladý hráč, ale velmi, velmi talentovaný. Líbí se mi jeho pohyb, jeho způsob hry. Teď si jen musíme porozumět na hřišti, ale o tom nepochybuji,“ usmíval se Karim pro magazín Onze Mondial.

„Jsem neuvěřitelně šťastný. Nemůžu se dočkat, až budeme na turnaji, trénovat, hrát zápasy… Máme tým s neuvěřitelně talentovanými hráči, moc si za něj chci zahrát,“ dodal.

Až překvapivě pokorná slova věčného rebela a hříšníka.

Úspěch Francie bude záviset i na tom, jak pravdivě je myslí a jestli mu svatouškovství vydrží stejně dlouho jako fotbalová forma.

EURO 2021: Bolest na stoperu, maratonec i kanonýr. Jak daleko dojde český tým?

iSport podcast: Jak dopadnou Češi na EURO? Klíč k úspěchu i slabiny, redaktoři věří postupu