Tahle facka mě štve, řekl Šilhavý po Italech. Trápí ho zranění obránci

Co tahle facka pro vás znamená?

„Facka je to pro nás velká. Štve mě to, prohrát takovým rozdílem. Byl to od nás špatný výkon a z toho plyne i špatný výsledek, to je zákonité. Musím pochválit soupeře, hráli skvěle, byli výborní na míči. V prvním poločase se dostali naší vinou do vedení. Druhý poločas jsme možná mohli dát gól i my. Ale v tomhle čase je to lepší, než na samotném mistrovství. Musíme se z toho oklepat, poučit a jít dál.“

Z čeho pramenily chyby v obraně?

„Vyjma prvních deseti minut jsme byli u všeho pozdě, dostali jsme dva hloupé góly, které jsme soupeři nabídli. Pak hráli skvěle. Nebylo to ale věcí jen obrany, špatně jsme napadali a nebyli dostatečně důrazní ve vysokém presinku. Soupeř se z toho lehce dostával a přehrával nás. Italové o sobě věděli a jejich výkon byl výborný.“

Vystřídal jste tři stopery, jak hodnotíte jejich výkon?

„Ani jeden z nich nepodal dobrý výkon. Ondra (Čelůstka) musel střídat kvůli zranění, před zápasem se zranil i Kalas. Z toho důvodu jsme museli přistoupit ke střídání. Hráli jsme špatně jako tým a svezlo se to i na obranu.“

Můžete upřesnit zdravotní stav obránců?

„U Tomáše Kalase je to otázka podrobnějšího vyšetření, které absolvuje po návratu do Prahy. Říká, že by to mělo být dobré, ale ještě to nevíme. U Ondry je to čerstvé, nemluvil jsem ještě s doktorem, jak moc je to vážné. Na tomhle postu je to složité, když hráči vypadávají. Ale pořád věřím, že budou k dispozici.“

Pokud by jejich zdravotní komplikace trvaly, jaké máte záložní řešení? Stáhnete Alexe Krále?

„Věřím že to tak nebude, abychom museli přistoupit k téhle rošádě. Nicméně také by snad šlo povolat ještě jiného hráče, to je také varianta. Aleš Matějů hrál v Brescii stopera, to je také řešení. Ale nechci předbíhat.“

Připomnělo vám utkání debakl v Anglii (0:5)?

„Přiznám se, že se mi to v hlavě honilo. Ne že bychom to dneska udělali schválně, ale jak jsem řekl na začátku. Je to pro nás facka, musíme to hodit za hlavu, vyhodnotit si to, poučit se a přemýšlet už o dalším zápase. Čeká nás Albánie a pak samotné mistrovství.“