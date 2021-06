50 zápasů za sezonu? Zátěž mám rád, hlásí se Bořil před generálkou

V Edenu je zvyklý na extrémně konstruktivního gólmana Ondřeje Koláře a sehranou stoperskou dvojici Ondřej Kúdela, David Zima, případně Simon Deli. V nároďáku si Jan Bořil zvyká na jiné kolegy. Třeba Jakuba Brabce či Ondřeje Čelůstku s Tomášem Kalasem, duo, které je po zdravotních lapáliích konečně fit. Definitivní namixování základní sestavy se blíží.

Ulevilo se vám, že jsou vaši spoluhráči z obrany i útočník Adam Hložek připraveni?

„Samozřejmě jsme rádi, že jsou kluci zdraví a že můžou nastoupit. Vždycky je lepší, když jsou všichni k dispozici a trenér má na výběr. Je to fajn, máme radost, že jsme kompletní.“

Přes víkend jste prý měli hodně videa, tak jaký byl výstup páteční prohry, kterou veřejnost přisoudila mimo jiné těžkým nohám a špatnému pohybu?

„Na Itálii jsme koukali, rozebrali jsme si to důkladně. Víme, že jsme všichni hráli špatně, víme, jaké chyby jsme udělali, a víme, co musíme do dalších zápasů zlepšit. Nejen já, ale i všichni další kluci říkali, že jsme opravdu měli těžké nohy. Bylo to i tím, že Itálie hrála velice dobře a my běhali bez balonu. Když už jsme ho získali, tak jsme jej okamžitě odevzdali. To je vždycky složité. Doufám, že teď už to bude o něčem jiném.“

V této sezoně jste odehrál padesát zápasů, jak jste na tom fyzicky? Neodfrknul byste si třeba radši trochu?

„Právě že vůbec. (úsměv) Mám rád, když jsem v zátěži, potřebuju to. Vůbec mi to nevadí, naopak kvituji, že hraju. Je jasné, že proti Itálii to ani z mé strany nebylo ono, to jsme všichni viděli a věděli. Ale předtím jsem měl deset dní volna, trénoval jsem jen pět dní, což se na mě podepsalo. Teď už to bude lepší.“

Odpočinul jste si, když vám Slavia dala na poslední dvě ligová kola volno?

„Bylo to specifické, zažil jsem to poprvé. Má to svá pro i proti. Trošku jsem si odpočinul fyzicky i psychicky, ale pak už jsem se zase hrozně těšil sem. Věřím, že tento program nebude problém. Dáme to, dobře se připravíme.“

Asi to bude chtít víc zkracovat hřiště než proti Itálii, že?

„Je to tak, byli jsme hrozně roztažení, vůbec jsme mezi sebou nekomunikovali. Bylo to fakt ve všech směrech špatné, což nám následně ukázala právě i analýza na videu. Komunikace je nejvíc, je to základ, ale chybělo nám to. I proto jsme nebyli u sebe. Nikdo nikomu nic neřekl, byli jsme ticho, teď už to bude lepší.“

Co od Albánie čekáte?

„Vzhledem k tomu, že se nám proti Itálii nic nedařilo a byli jsme neustále bez míče, tak doufám, že teď to bude úplně o něčem jiném. Vyzkoušíme si zase nějaké věci, ale nejdůležitější bude, abychom drželi taktiku, kterou nám trenéři naordinují, a hráli s balonem. Nesmíme ho tak lacino ztrácet, to je alfa a omega všeho.“

