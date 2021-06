Albánie: lesk, bída a útočník pražských „S“. Bylo to tam harakiri, řekl Nešpor

Pozor, tohle není otloukánek. Bylo by chybou myslet si, že Češi si na generálku pozvali Albánii jen proto, aby nastříleli mraky gólů a zvedli si sebevědomí. Tohle je samozřejmě ideální scénář, ale bez stoprocentního přístupu to nepůjde. Soupeř z Balkánu umí pořádně zazlobit. A to nejen na hřišti. „Bylo to tam harakiri...“ popsal Martin Nešpor podmínky v zemi, která má stejně obyvatel jako Praha se Středočeským krajem.

Pokud jste během EURO 2016 brázdili francouzské dálnice, museli jste si jich všimnout. Nadšení albánští fanoušci si to přes Jadran svištěli právě západním směrem, aby nechyběli u historické účasti svých miláčků na turnaji. Jejich nablýskané mercedesy si fotili lidé na benzínkách, zatímco majitelé limuzín si nastrojeni do luxusních outfitů vychutnávali kávičku s croissantem.

A teď obrácená strana mince. „Za půl roku tam jsem neviděl ani korunu, takže jsem si musel kousat nehty, abych neumřel hladem,“ vzpomínal (teď už s úsměvem) olomoucký útočník Martin Nešpor na krátkou epizodku ve Skënderbeu Korcë.

Slavia - Příbram: Vítězný gól Balaje na 3:2

Za exotikou vyrazil z Polska a nestačil se divit. „Každý Čech by si to měl zažít, aby si uvědomil, co má doma za možnosti. Dalo mi to hodně zkušeností, taková facka mě změnila. Na stadionu nebylo ani WC, nevěděli jsme, kdy je trénink, furt jsme byli zavření na hotelu. Pak jsme třeba na deset dní zničehonic odjeli a nikdo neřešil, co bude s našimi rodinami. Tak jsme si sbalili kufry a vypadli. Od té doby mám jiný náhled na život, na psychiku to nebylo jednoduché,“ přiznal hráč Sigmy.

Zkrátka Albánie, třímilionová země rozdílů: pozlátko vs. chudoba. Podobná je i současná reprezentační soupiska, byť i na ní je patrné to, o čem mluvil Nešpor: z tamní ligy rychle pryč, klidně do nižší soutěže. Proto v kádru trenéra Edoarda Reji najdete borce z druhé italské, turecké, španělské, francouzské či švýcarské ligy anebo třeba z Kuvajtu.

Bolest na stoperu, maratonec i kanonýr. Jak daleko dojde český tým na EURO?

Nicméně nad všemi ční urostlá dvojice stoperů ze Serie A. Marash Kumbulla (21 let, AS Řím) a Berat Djimsiti (28 let, Atalanta Bergamo) se na TransferMarktu mohou chlubit odhadovanou hodnotou kolem 600 milionů korun a pevnou pozicí ve špičkových klubech.

Ani oni však na postup na EURO 2020 nestačili, v tehdejší skupině H byla nad jejich síly Francie, Turecko a Island. Avšak vzhledem k tomu, že následně opanovali skupinu C v Lize národů a dvěma výhrami odstartovali kvalifikaci na mistrovství světa 2022 v Kataru, o slabého soupeře nepůjde. Při sobotní remíze 0:0 v Cardiff u to poznal i Wales. Mimochodem, venku Albánie nejenže nenašla přemožitele již sedm duelů v řadě, v žádném z nich neinkasovala ani jednu branku.

Karvinský záložník Kristi Qose se tentokrát do nominace nedostal, ale čeští fanoušci jedno jméno ve výběru pětasedmdesátiletého italského kouče znát budou. A sice třicetiletého forvarda Bekima Balaje, jenž se může pochlubit třemi ligovými góly za Spartu a stejným počtem i za Slavii. Nastřílel je mezi lety 2012 a 2014, pak v tichosti zmizel. Následovaly štace v polském Bialystoku, chorvatské Rijece, ruském Grozném, v současnosti nastupuje za rakouský Sturm Graz.

Večer by měl s Reyem Manajem, útočným parťákem z béčka Barcelony se zkušenostmi z Interu Milán, nebo se Sokolem Cikalleshim z Konyasporu znovu otestovat pevnost Šilhavého defenzivy. Nepodceňovat!

Zobrazit online přenos Rozhodčí Kralovič – Štrbo, Poláček (všichni SVK) Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha