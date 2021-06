ONLINE: Wales - Švýcarsko, Dánsko proti Finsku, večer hraje i Belgie

Fotbalové EURO už je v plném proudu. Itálie si v otevíracím duelu jasně pohrála s Turky a připsala si výhru 3:0. Dnes evropský šampionát pokračuje dalšími třemi zápasy. Ve skupině A se střetne Wales proti Švýcarsku (15:00). Do turnaje také vstoupí týmy ze skupiny B. Poprvé v historii se na vrcholné akci představí Finsko, které čeká Dánsko (18:00). Ve večerním utkání (21:00) do ME vstoupí další z favoritů z Belgie, která na úvod změří síly s Ruskem. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.