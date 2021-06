Mourinho radí Anglii, jak za titulem. Vynechal by Sancha, Sterlinga i Rashforda

Od léta převezme AS Řím, se kterým zkusí ještě jednou v kariéře předvést psí kusy. Předtím si ale José Mourinho v plné parádě užije evropský šampionát. Těsně před výkopem Anglie–Chorvatsko jej vyzpovídal server Talk Sport, pro který portugalský stratég rozebral, s jakou taktikou a sestavou by měl Albion vyrukovat. „Anglie musí hrát ofenzivní fotbal. A k tomu potřebuje na hřišti dominovat,“ vypálil rodák ze Setúbalu.

Už je to takový kolorit: Anglie jede na velký turnaj. O pár týdnů později Anglie analyzuje příčiny krachu. Tentokrát však Albion dostal povolený doping – minimálně základní skupinu odehraje doma v londýnském Wembley.

„Je to pro nás speciální místo, těšíme se,“ pronesl Gareth Southgate před výkopem s Chorvaty. „Pokusíme se EURO vyhrát, musí to být náš cíl,“ doplnil padesátiletý trenér. Poslední významnou trofej získali „Three Lions“ v roce 1966, kdy ovládli světový šampionát.

Tentokrát se však dušují, že současný tým napěchovaný hvězdnými jmény nemá slabinu. A to natolik, že vzniká přetlak na jednotlivých pozicích. Otazníků před prvním zápasem ve skupině D proti Chorvatsku je však několik.

Kdo nahradí stopera Harryho Maguirea?

Jaké rozestavení Southgate zvolí – konzervativní 4 – 2 – 3 – 1, nebo oblíbené na tři obránce?

A kdo obsadí klíčové křídelní posty?

Protřelý taktik José Mourinho se neohroženě pustil do analýzy a o sedm let mladšímu kolegovi radí, jakou cestou se vydat. „Anglie musí hrát dominantní fotbal a útočit. Potřebuje mít sílu v záložní řadě. Ne urputně zahustit defenzivu,“ pronesl nový kouč AS Řím pro server Talk Sport.

Vůbec by se navíc nebál překopat střed pole a posadit kapitána Jordana Hendersona mezi náhradníky.

Southgateovi pak doporučuje, aby do základní sestavy zakomponoval Jacka Grealishe z Aston Villy. Moderní bouřlivák, jenž umí zahrát v záloze všechny možné posty, přitom před pár týdny neměl ani jisté místo ve finální nominaci. Na Ostrovech se naopak řešilo, že s ním reprezentační trenér zrovna dvakrát nepočítá. „Přitom pro mě by byl nedotknutelným hráčem. Stejně jako má tento status Harry Kane,“ divil se Mourinho.

„Mám ho fakt rád. Jeho výkony mě ohromily. Je kreativní a navíc velkou osobností. I když nemám zrovna v oblibě jiné hráče přirovnávat k legendárním postavám, až nápadně mi připomíná Luise Figa. S Figem jsem spolupracoval v různých fázích mé kariéry a i na sklonku v Interu mi často říkával: Dostaňte ke mně balon a já už všechny vaše problémy vyřeším,“ dodal The Special One, jenž by zbylé ofenzivní posty obsadil Philem Fodenem a Masonem Mountem.

Pokud by Southgate dal na Mourinhovy rady, nedostalo by se na další elitní křídla Raheema Sterlinga, Jadona Sancha či Marcuse Rashforda. Trio, které v uplynulé sezoně dohromady nastřílelo 51 branek.

A to už je vskutku luxusní záležitost.

Sestava Anglie¨podle Mourinha

Henderson

Walker Stones Mings Chilwell

Phillips Rice

Foden Mount Grealish

Kane