Lahm exkluzivně: Souček na mě udělal dojem. Jak vidí Schicka či Hložka?

Když se řekne český fotbal, co vám přijde na mysl jako první? A jak vzpomínáte na reprezentační souboje?

„Mou první vzpomínkou na český fotbal je finále mistrovství Evropy v Anglii v roce 1996. ´Zlatý gól´ Olivera Bierhoffa byl v Německu často opakován, včetně toho, jak si poté svlékl dres. Česká republika měla v té době špičkový tým. A platilo to i v roce 2002, kdy jsem začínal v profesionálním fotbalu. Vaši nejlepší fotbalisté jako Milan Baroš, Vladimír Šmicer a Karel Poborský hráli v top zahraničních klubech, to jim pomáhalo. A samozřejmě hlavně tu byl Pavel Nedvěd, skvělý hráč, který také bojoval za svůj tým. Já sám jsem se s českým fotbalem mnohokrát osobně setkal. Na mém prvním velkém turnaji, mistrovství Evropy v roce 2004 v Portugalsku, jsme vypadli ve skupině právě po prohře s Českou republikou. Měli jste extrémně silný tým, který bohužel v semifinále podlehl Řecku. A Čech byl také zapojen i do jedné z mých velkých porážek. Ve finále Ligy mistrů 2012 jsme s Bayernem neuspěli proti Chelsea s Petrem Čechem, který byl jedním z nejlepších brankářů na světě.“

Který z českých fotbalistů na vás nejvíc zapůsobil během svého angažmá v bundeslize? A čím to dokázal?

„Od poloviny devadesátých let do mých začátků v profesionálním fotbale čeští hráči stále přestupovali do největších evropských soutěží, včetně bundesligy. První, koho si vybavím, je Tomáš Rosický, který jako mladý hráč získal titul s Dortmundem. Byl to vynikající moderní ofenzivní záložník. Když se v roce 2006 přestěhoval do Arsenalu, zaznamenali to v celém fotbalovém světě. Tehdy to byl jeden ze dvou tří největších anglických klubů. Důležitým hráčem pro Dortmund byl i Jan Koller. Se Stuttgartem, Bayernem i národním týmem jsem s českými hráči a týmy setkával často.“

Jak hodnotíte působení Patrika Schicka v bundeslize?

„Schick je mnohostranně talentovaný útočník, je vysoký, ale i tak na dobré technické úrovni. To, že měl Bayer Leverkusen dobrou sezonu, bylo také jeho zásluhou. A proti Bayernu vstřelil supergól. V obdobích, kdy se Leverkusenu nejvíc dařilo, byly vidět i jeho kvality. Možná tam našel svůj domov.“

Zaznamenal jste jméno teprve osmnáctiletého sparťanského záložníka či útočníka Adama Hložka, o kterého má být v Německu zájem?

„Adam Hložek je velmi dobrý, dynamický hráč se silnou hlavičkou. Půjde svou cestou.“

Jak silný tým podle vás Češi na EURO vyslali a jaké mu dáváte šance?

„Evropský fotbal se vyvíjí. Vše se koncentruje do velkých lig, jen tam velcí hráči fotbalově dospívají. Kromě toho musíte od určitého věku čelit vysokému tlaku na váš výkon. Čím menší země, tím je obtížnější se prosadit, což pro Čechy nyní platí v hokeji. Praha je atraktivní lokalita s tradičními fotbalovými kluby. I když Slavia, Sparta nebo Dukla chybí v zápasech o triumfy na mezinárodní scéně. Nemůže to ale být kvůli nadšení Čechů pro sport, jak je patrné z jejich individuálních úspěchů v tenise. Co se týče EURO, české týmy působí dojmem soudržné jednotky. Přednosti, jakými jsou týmový duch a vášeň pro hru, jsou přitom na takových turnajích obzvláště důležité. Česko může zvládnout svou obtížnou skupinu.“

Zaujal vás některý z českých reprezentantů víc než jiní? A zaznamenal jste progres, jaký udělal záložník Tomáš Souček?

„West Ham a Tomáš Souček na mě v této sezoně udělali dojem. Tým skončil v tabulce před velkokluby, jakými jsou Tottenhamem a Arsenal. Na Součkovi se mi nejvíce líbí týmový způsob hry.“

Philipp Lahm

Pozice: bývalý obránce a defenzivní záložník

Věk: 37 (narozen 11. listopadu 1983 v Mnichově)

Kariéra: Bayern Mnichov (2001-17), Stuttgart (host. 2003-05)

Největší úspěchy – klubové: vítěz Ligy mistrů, Superpoháru UEFA a MS klubů (vše 2013), 2x finalista Ligy mistrů (2010, 2012), 8x vítěz bundesligy (2006, 2008, 2010, 2013-17), 6x vítěz Německého poháru (2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016).

Reprezentační: mistr světa (2014), 2x bronz na MS (2006, 2010), stříbro na EURO (2008), bronz na EURO (2012).

Individuální: německý Fotbalista roku (2017), 2x člen All-Star týmu na MS (2006, 2010) a na EURO (2008, 2012).

Pohledy fotbalisty je sloupek Philippa Lahma v německém internetovém magazínu Zeit Online. Kapitán mistrů světa a turnajový ředitel EURO 2024 v něm analyzuje fotbalová témata a hovoří o jejich strategické důležitosti pro společnost, ekonomiku a politiku. Sloupek je publikován v několika evropských zemích ve vybraných médiích, mezi která patří i deník Sport a server iSport.cz. Přečíst si ho můžete ZDE>>>

