V úterý jdou na EURO 2021 do akce těžké váhy. To platí o Portugalsku, které vyzve Maďarsko, a především vzájemné konfrontaci favoritů na celkový triumf mezi Francií a Německem. V Sázkařských tipech se oběma zápasům podíval na zoubek redaktor deníku Sport Pavel Hartman. Ten věští výhru Ronalda a spol. o dva góly, ačkoli je třeba připomenout, že souboj Portugalců s Maďary na ME 2016 skončil divokou remízou 3:3. Francie si pak poradí s výběrem Joachima Löwa. Moderuje Martin Vait.