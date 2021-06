Schickův kouč vysvětlil úžasný gól: Ne reakce, mozek mu to spočítal

„Nic se neděje náhodně a Patrik Schick má na takovou situaci dva přirozené talenty: má velkou představivost a umí si dobře vizualizovat. Druhá věc: je uvážlivý, velmi rozvážný v tom, jak akci zakončit, ale zároveň je rychlý,“ vysvětluje Jan Mühlfeit ve videu na Instagramu.

Na gólové zakončení z půlky hřiště využil útočník Leverkusenu své talenty dokonale. A muž, který mu díky dlouhé spolupráci obrazně vidí do hlavy, popsal, co se v těch několika sekundách dělo.

„Hodně lidí si myslí, že náš mozek reaguje, tak to není. Kdyby měl reagovat na každou situaci zvlášť, stojí ho to strašně mnoho energie. Takže mozek predikuje na základě toho, co už prožil. V momentě, kdy brankář vyběhl, Patrikovy smysly mu zprostředkovaly informaci, že s něco děje, ale nereagoval na to vyběhnutí, nýbrž si mozek z podvědomí zval informaci, jestli už v takové situaci někdy byl,“ říká kouč.

Mozek českého střelce si v tu chvíli podle bývalého šéfa Microsoftu pro Evropu našel vzorce chování, které znal třeba z tréninku, a koordinoval tělo na základě předchozí zkušenosti.

„Muselo to být přesně kopnuté. Míč byl v nejvyšším bodě 8 metrů nad hřištěm, letěl 2,6 vteřiny a padal, takže bylo téměř nemožné na něj dosáhnout. Brankář byl na šestnáctce a uběhnout na za tu dobu poloběhem 16 metrů je poměrně složité,“ vysvětluje pozici gólmana Marshalla, který při snaze sledovat míč vlastně neměl šanci zasáhnout.

I díky předchozí hlavičce je Schick se dvěma góly jedním ze dvou střelců, kterému se dublovaný zápis povedl. Tím druhým není nikdo jiný než belgický obr Romelu Lukaku.