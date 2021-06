Čelůstka před Chorvaty: Jsou to hračičkové. Máme kuráž je porazit

Jak jste spokojený s fungováním obrany v zápase se Skotskem?

„Uhráli jsme nulu vzadu, spokojení jsme. Vždycky jde o hrozně ceněnou věc pro obranu i pro celý tým. Jde o takové zhodnocení práce do defenzivy. Na druhou stranu nás výrazně podržel Váca (Tomáš Vaclík). Doufám, že v dalších zápasech na to budeme navazovat.“

Pomohla vám zataženější role Tomáše Součka? A máte radši, když se před stopery pohybuje jen on, či jste v pohodě i s rotací více hráčů?

„Hodně záleží na soupeři - v kolika lidech se pouští do ofenzivy, jak moc nás zatíží. Potom je důležité si stahovat hráče na pozici šestky. A je jedno, kdo z kluků to je, jestli Suk, Alex (Král) nebo třeba Tomáš Holeš. Nejdůležitější je, abychom si to přímo na hřišti dokázali říct, abychom společně se středními záložníky vyplňovali správné prostory. Právě střed hřiště je klíčový a rozhoduje se v něm spoustu situací.“

Očekáváte, že ofenziva Chorvatů bude výrazně kvalitnější, než skotská?

„Počítáme s tím, že se proti nám postaví typologicky jiný soupeř. Chorvaté jsou větší hračičkové, dopředu jsou velmi kreativní a technicky vyspělí. Nebudou hrát dlouhé balony do soubojů jako Skotové, ale budou se po zemi snažit tvořit hru od gólmana. S tím musíme počítat a nachystat se na to.“

Jaký je recept na režiséra chorvatské hry Luku Modriče?

„Jasně, on je mozkem týmu. Bude mít spoustu míčů, bude si sbíhat do volných prostorů od našich bránících hráčů. Modrič je jedním z klíčů k otevírání obran soupeře. Dnes jsme měli video, dívali jsme se i na další ofenzivní hráče - Kramariče, Perišiče nebo Rebiče. Všichni jsou na velice vysoké úrovni. Budeme muset dobře dostupovat, mít malé hřiště, hrát u sebe. Ale věřím, že když navážeme na výkon proti Skotům a budeme dobře pracovat dozadu, máme šanci, abychom uspěli i proti Chorvatům.“

Chorvatsko je po prvním zlém zápase a porážce 0:1 s Anglií pod tlakem? Máte kuráž je porazit a zajistit si postup?

„Musíme mít kuráž, vždyť to máme i v písničce pro EURO.(směje se) Musíme jít do zápasu nebojácně. Chorvaté budou chtít tempo vystupňovat hned od začátku, obzvlášť po prohře s Anglií.“

Z dnešního tréninku čišela pohoda, byla sranda. Je nyní atmosféra výrazně odlišná, než po přípravě s Itálií?

„Nálada se hodně odvíjí od posledního zápasu. S Itálií nám to vůbec nevyšlo, neměli jsme svůj den. Přehrávali nás a měli jsme toho plné brýle. Možná se skutečně projevil fakt, že jsme měli jen pár tréninků a oni oproti nám měli delší přípravu včetně zápasu. Oklepali jsme se, porazili Albánii. A nyní je to samozřejmě ještě lepší. Máme motivaci do dalších zápasů. Nesmíme ale ulítnout. Naopak musíme pokračovat v tom, co jsme odehráli se Skotskem a třeba se ještě zlepšit, posunout se na vyšší úroveň.“

Jak zvládáte pobyt v bublině bez rodin?

„Není to jednoduché, ale takhle to je nastavené. Formát turnaje bychom si všichni představovali jinak. Jsme v Praze, máme rodiny na dosah, ale nemůžeme za nimi. Je to těžké... Musíme to zvládnout, jsme tu kvůli fotbalu a dobrým výsledkům pro českou reprezentaci.“

Ve čtvrtek čeká tým další cesta do Glasgow. Je to otravné, být často na cestě?

„Basecamp v Edinburghu by byl ideální. Zrychlila by se regenerace, měli bychom klid na další věci. Na druhou stranu cestujeme vlastním komfortním letadlem, je tam spoustu místa, všechno máme skvěle zařízené.“