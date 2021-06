Darida před Chorvaty: Nepodceníme nic. Víme, že Schick je ve formě

Bral byste výsledek z posledního šampionátu proti Chorvatům i nyní?

„Ten výsledek nebyl špatný, ale rozhodně se budeme chtít prezentovat lepší hrou. Kromě posledních deseti minut, kdy jsme dokázali Chorvaty zatlačit, jsme toho dopředu moc neukázali. Teď máme trochu jiný tým, do ofenzivy máme větší kvalitu.“

Jak na Chorvaty?

„Musíme být kompaktní v defenzivě, ale musíme být zároveň aktivní dopředu a hrát s míčem. Bude důležité, abychom si vepředu vytvořili šance a nebáli se hrát.“

Budete zase spoléhat na Patrika Schicka, který se zaskvěl dvěma góly proti Skotsku?

„Jsme rádi, že na důležitých postech se můžeme o kluky opřít, ať už o Tomáše Vaclíka v bráně, nebo o Patrika vepředu. Víme, že je ve formě, je gólový, o to víc mu můžeme dávat přihrávky do vápna a věřit, že on bude střílet branky.“

Museli jste po vítězném vstupu do šampionátu krotit v kabině euforii?

„Je pravda, že určitý optimismus zavládl, ale víme, že papírově to byl nejlehčí soupeř, který nás na šampionátu potká. Čekají nás další dva kvalitní soupeři, v týmu není nikdo, kdo by něco podcenil. Připravujeme se stejně.“

Jak velkou roli bude hrát první gól?

„Tým, který první vstřelí branku, se dostane do výhody. Ale máme velmi silný tým po morální stránce, některé zápasy jsme dokázali otočit. Rozhodně bychom se nevzdávali, kdyby se to stalo. Ale budeme si přát, abychom vstřelili první branku my.“

Stíháte sledovat ostatní zápasy šampionátu? A přemítáte, kdo by do jaké části pavouka mohl postoupit?

„S klukama zápasy sledujeme. Ale máme před sebou další dvě utkání, je ještě brzo nad něčím kalkulovat.“