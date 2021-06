Jirkal: Brückner předběhl dobu. Šilhavý přenesl tehdejší atmosféru

Česká reprezentace pod Karlem Brücknerem byla pojem. V jednu chvíli se pyšnila postavením na druhém místě žebříčku FIFA. Budila respekt. Pravou rukou vyhlášeného stratéga byl Miroslav Jirkal, který na onu dobu zavzpomínal ve Studiu deníku Sport. „Měl jsem tu čest s ním pracovat. Bylo to nádherné v tom, že mi dal důvěru pozorovat soupeře, podílet se na budování stylu A-týmu i hodnotit naše zápasy,“ uvedl Jirkal.

Šlo o období, kdy se na srazy národního mužstva hráči těšili. „Tenkrát tam byla vynikající atmosféra. Každý hráč měl důvěru. Byly u toho naše hvězdy: Šmicer, Nedvěd, Poborský, Koller, Ujfaluši, Čech a další. Jaroslav Šilhavý byl můj kolega, patřil do toho týmu jako velký článek. Tu samou perfektní atmosféru a morálku hráčů cítím i dnes, on to k mužstvu přenesl,“ našel podobu mezi minulostí a současností Jirkal. Podle něj to má vliv i na výkony hráčů, jakými jsou Tomáš Souček, Vladimír Darida, ale třeba i Patrik Schick. „Povýší je to. Pozitivní morálka se přetavuje do kvality jejich hry,“ tvrdil.

Ve vzpomínce na spolupráci s Brücknerem zdůraznil, že šlo o trenéra, který předstihl značně svou dobu. „Analýzy na zápasy jsem dělal i s předstihem dvou dní. Rozkreslil jsem situace, které na soupeře platí a ihned se to nacvičovalo. Měl jsem s ním i soukromé dialogy, i mimo srazy. Vážím si toho. Byli jsme často sami dva a prožili jsme dlouhé večery. Nesmírně mě to obohatilo. Má to co říct i do dnešního fotbalu: v názorech, tréninkových metodách…“ konstatoval Jirkal.

Brücknerovu genialitu vykresluje legendární zápas Čechů proti Nizozemsku na EURO 2004 (obrat z 0:2 na 3:2). „Dva dny před utkáním jsem s ním seděl do noci před tabulí u jeho postele. On měl tolik variant na sestavu a na to jak hrát. Neopomenul vůbec nic. Přišla 20. minuta a my prohrávali 0:2. Měl ale vše promyšlené, včetně varianty B. Na defenzivního záložníka dal Tomáše Rosického a hned to bylo ofenzivnější. Svým zásahem obrátil zápas, měl to připravené. Nerozhodilo ho to, i když to bylo tvrdé, prohrávali jsme a soupeř byl jasně lepší. Řadu zápasů rozhodl přímo on, právě třeba dvěma detaily, které viděl. Někoho vystřídal, posunul. Cítil hru dopředu, dozadu to bylo na riziko. Byl to rok 2004 a tehdy se hrálo hodně na jistotu, ne na riziko jako dnes. On to uměl ale už tehdy, proto byl úspěšný,“ řekl Jirkal.

Nizozemský kouč Dick Advokat pronesl, že byl Brückner jeden z nejvíce tvrdohlavých mužů, jaké poznal. Co na to Jirkal? „Řeknu vám velký příklad. Byli jsme tam asistenti, od každého si vzal něco, jak by to bylo. My říkali, že jsme se na něčem shodli a on to udělal úplně opačně. Měl ideu, vytáhl z našich věcí pro a proti a ono to sedělo. Vybral dva nejnutnější detaily a ono to mělo platnost. V tom byl ohromě geniální,“ chválil Brücknerovy přednosti.