Jirkal vidí u Čechů progres, varuje před rychlostí Anglie. Co Hložek?

Coby analytik byl pravou rukou legendárního reprezentačního trenéra Karla Brücknera. Miroslav Jirkal pozorně sleduje počínání národního týmu i v současné době, kdy svádí bitvy na EURO. Co na jeho výkony říká a v čem vidí hrozbu ze strany Anglie, s níž se Češi utkají v závěrečném duelu základní skupiny? Řeč ve Studiu deníku Sport došla i na Adama Hložka.

Češi jsou se čtyřmi body blízko postupu ze skupiny do osmifinále. A podle Miroslava Jirkala, trenéra a analytika, se výkony národního mužstva lepší. „Vidím progres zápas od zápasu. Vazby se upevňují, jsme jistější v obraně a napadání. Umíme dobře hrát i na polovině soupeře. Hodně se těším, že to bude pokračovat,“ uvedl.

„Tenhle tým je nejen výkonnostně, ale i takticky lepší než v přípravě. V Itálii jsme zjistili, že bez taktiky se nedá hrát. To utkání pomohlo a nyní hraje náš tým daleko těsněji a zodpovědněji v obraně,“ poukázal Jirkal na posun.

Parta trenéra Jaroslava Šilhavého uzavře základní skupinu evropského šampionátu bitvou s Anglií. Na tu narazila už v kvalifikaci. V londýnském Wembley, kde se bude hrát i v úterý, z toho byl průšvih 0:5. V Praze šlo ale o jiný příběh, který skončil výhrou 2:1. „U Anglie je důležité věnovat pozornost její rychlosti. Nesmíme ztrácet míče kolem středové čáry, to by bylo smrtelné,“ varuje Jirkal, podle nějž bude důležité hrát jednoduše. „Musíme se ale i nabízet, odskakovat. Když se dostaneme ke kombinaci na polovině soupeře, tam už jsme dobří. Důležité je překonat půlící čáru. Viděli jsme, jak jsou Angličané důslední při hře do těla. Mají hodně zisků míče. Před tím varuji. Pokud nebudeme hrát rychle, někdy i delší balon, tak ke ztrátám dojde,“ dodal.

V obou předešlých duelech na EURO se Skotskem a Chorvatskem dostal coby střídající hráč prostor osmnáctiletý Adam Hložek, kterého by mnozí pasovali i na místo v základní sestavě. „Jeho potenciál, zejména ten pomoct Patriku Schickovi na hrotu, je obrovský. To potřebujeme, mít druhého útočníka vedle Schicka se schopnostmi střelce. Jsem v pohodě s tím, že chodí na hřiště z lavičky. Jankto a Masopust mají své opodstatnění. Udělají na kraji moc práce. Nenechají útočit krajní fotbalisty soupeře. Ale v průběhu zápasu je třeba tam hráče jako Hložka dát. V prvním utkání své přednosti ukázal, když přihrál do velké šance Schickovi,“ konstatoval Jirkal.