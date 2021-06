Gosensova pomsta za zostuzení: Ani se na mě nepodíval, vzpomíná na CR7

Šestadvacetiletý Gosens v lednu 2019 s Bergamem ve čtvrtfinále Italského poháru porazil Ronaldův Juventus Turín 3:0. Po duelu si chtěl splnit sen, a proto hvězdného Portugalce poprosil o dres, ten ho však odmítl.

„Zeptal jsem se ho: Cristiano, můžu tě poprosit o dres? Ani se na mě nepodíval! A řekl jen 'ne',“ popisuje ve své knize několik let starou zkušenost. „Byl jsem se hrozně zklamaný a zostuzený, odešel jsem pryč a cítil jsem se hrozně malý,“ píše.

Po výhře 4:2 si večer zkazit nenechal: „Tentokrát jsem ho o dres nepožádal, protože jsem si chtěl užít vítězství,“ řekl v rozhovoru pro Sky Sport Italia Gosens, který byl zvolen hvězdou duelu.

V reprezentaci si připsal teprve devátý start. „Nevím, kde začít. Rozhodně je to pro mě nezapomenutelný večer. Porazili jsme opravdu silný tým a vstřelil jsem první gól na turnaji, k němuž jsem přidal dvě asistence. Jsem šťastný a hrdý,“ uvedl německý obránce či záložník.

Němci v úvodním utkání v Mnichově podlehli úřadujícím mistrům světa Francouzům 0:1, dnes ale na stejném místě další zaváhání nepřipustili a dostali se na druhé místo skupiny F před Portugalce. S nimi mají shodně tři body, ale lepší vzájemný zápas. Skupinu uzavřou ve středu v bavorské metropoli proti Maďarsku.

„Věděli jsme, že musíme vyhrát. Pokud bychom prohráli, bylo by velmi složité dostat se do osmifinále. V útoku i v obraně jsme do toho dali všechno. Mám velkou radost, že jsme zvítězili,“ prohlásil Gosens.

Od trenéra Joachima Löwa se Gosens dočkal pochvaly. „Hodně jeho přínos oceňujeme, protože je velmi otevřený a komunikativní. Má opravdu dobré vztahy se všemi hráči, hlavu má jasně nastavenou a je přímočarý. Rychle se v našem týmu prosadil a vybudoval si v něm pozici,“ konstatoval Löw, který po 15 letech v roli hlavního kouče Němců po turnaji skončí.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15. Ronaldo, 67. Diogo Jota Hosté: 35. Rúben Dias (vl.), 39. Guerreiro (vl.), 51. Havertz, 60. Gosens Sestavy Domácí: Patrício – N. Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro – W. Carvalho (58. R. Silva), Danilo Pereira – B. Silva (46. Sanches), B. Fernandes (64. Moutinho), Diogo Jota (83. André Silva) – Ronaldo. Hosté: Neuer (C) – Ginter, Hummels (62. Can), Rüdiger – Kimmich, Gündoğan (73. Süle), Kroos, Gosens (62. Halstenberg) – Havertz (73. Goretzka), T. Müller – Gnabry (87. Sané). Náhradníci Domácí: Lopes, Silva, Fonte, Moutinho, Dalot, Silva, Sanches, Guedes, Neves, Gonçalves, Palhinha, Silva Hosté: Leno, Trapp, Halstenberg, Süle, Koch, Günter, Neuhaus, Goretzka, Sané, Can, Volland, Werner Karty Hosté: Havertz, Ginter Rozhodčí A. Taylor – G. Beswick, A. Nunn (všichni ENG) Stadion Fußball Arena München, Mnichov (GER)