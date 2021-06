Chytrý o kauze Bořil: Dostali jsme dezinformaci. O pravidle jsme věděli

Reprezentace doufá, že večerní dohrávky skupiny E a F se sejdou natolik optimálně, že své osmifinále sehraje v neděli v Budapešti. Před narvaným stadionem a českými fanoušky. „Byla by to skvělá zpráva. Na zápas by se mohli dostat ve velkém počtu. Měli bychom výraznou podporu, což by se nám líbilo,“ přiznal na středečním setkání s médii asistent trenéra Jiří Chytrý, který musel čelit i sadě nepříjemných otázek. Na mizernou hru v ofenzivě a také na překvapivou kauzu (ne)vykartovaného Jana Bořila. „Po zápase jsme dostali dezinformaci,“ omlouval se.

V řadě ofenzivních statistik patříte mezi nejhorší celky na turnaji. Vnímáte to jako problém před osmifinále?

„Ano, limituje nás úspěšnost v zakončení, efektivita i schopnost vytvářet si brankové příležitosti. Pokud chceme pomýšlet na úspěch ve vyřazovací fázi, musíme se v tomto zlepšit.“

Vidíte problém ve středových hráčích, konkrétně ve slabší formě Vladimíra Daridy?

„Od všeho trochu. Obecně platí, že od kluků chceme víc. Bavíme se o tom, na tréninku se tomu věnujeme. Žádáme od nich více sprintových náběhů za obranu, lepší timing, kvalitu přihrávek od středové formace. Musíme být více sladění, aby přihrávky chodily ve správný moment skrz obranu, nebo přes ni. Celková součinnost a realizace finálních situací pokulhává. Proto máme takové problémy. Kluci to svedou mnohem lépe.“

Mnoho přihrávek od záložníků směřuje do stran, nebo dozadu. Co je to za herní filozofii?

„Samozřejmě, že takhle hrát nechceme.“

Proč se to děje?

„Ve chvíli, kdy hráč nevidí cestu, jak hrát dopředu a nechce přijít o míč, snaží se zvolit jinou variantu, a doufá, že se z toho dokážeme vykombinovat nahoru. Jde o situační rozhodnutí. Přihrávky dozadu netrénujeme a ani takto hrát nechceme.“

EURO 2021: Součka obdivuju, jsou tam ovšem jistá ale, vysvětluje Hašek

Do hry se zatím pouze na tři minuty dostal Antonín Barák. Vzhledem ke zmíněným problémům ve středové řadě je to zarážející. Proč nedostává více prostoru?

„Víme o něm. Víme, jaké má přednosti. Dosud dostávali přednost jiní kluci. Po přípravě s Itálií jsme porazili Albánii, následně Skotsko, remizovali jsme s Chorvatskem. Pak před námi byla Anglie ve Wembley, rozhodli jsme se, že zůstaneme u stabilního složení středové trojky. To je sumář důvodů, proč nemá Tonda takovou minutáž.“

Vykartoval se levý bek Jan Bořil. Jaké náhradní alternativy zvažujete?

„Vyplývá to z nominace. Máme Aleše Matějů, může tam hrát Pavel Kadeřábek, také Sáďa (Michal Sadílek), plus budeme zvažovat i další možnosti. Věřím, že si poradíme.“

Bude se konečné rozhodnutí, koho nasadíte, odvíjet od soupeře?

„Ano, může to hrát roli. Ale také to, jak vnímáme hráče na tréninku a co si budeme myslet, že bude pro osmifinále nejlepší.“

Zvažovali jste variantu nasadit – kupříkladu Pavla Kadeřábka – místo Bořila už v průběhu utkání?

„Ano, dokonce už před utkáním. Ale příprava probíhala za situace, kdy jsme neměli jasný postup. Chtěli jsme hrát na vítězství, proto jsme šli proti Anglii v nejsilnější možné sestavě. V průběhu utkání jsme prohrávali 0:1 a do hry jsme posílali ofenzivní hráče, jelikož jsme chtěli minimálně remizovat a vyhrát skupinu. Nemyslím si, že by bylo rozhodující, aby si Pavel nebo kdokoliv jiný, zahrál patnáct minut. Dali jsme přednost snaze o vyrovnání.“

Trenér Jaroslav Šilhavý se po utkání na tiskové konferenci vyjádřil ve smyslu, že vlastně neví, zda je Bořil opravdu vykartovaný. Fanoušci to hodně řešili. Nechápali, že je to něco takového vůbec možné. Jaké je vaše vysvětlení celého příběhu?

„Samozřejmě jsme věděli, že Honza hraje pod rizikem žluté karty. Věděli jsme, že případná druhá karta znamená automatickou stopku. Přesto jsme šli do rizika, po stvrzení postupu jsme už sestavu nechtěli měnit. Po utkání došlo na určitou dezinformaci, že existuje šance, že by se karty mohly před play off vyrušit. To ovlivnilo hlavního trenéra, proto takhle reagoval na tiskové konferenci.

Šilhavý: Ve skupině jsme udělali maximum, chci do Budapešti

Je možné, že se v neděli potkáte s Nizozemskem. Jaký je to soupeř?

„Pokud bychom s nimi hráli v Budapešti, byla by to skvělá zpráva zejména pro naše fanoušky. Byla by to pro ně velká příležitost, jak se na zápas dostat ve velkém počtu. Měli bychom výraznou podporu, což by se nám líbilo. A po sportovní stránce? Nizozemsko považujeme za jednoho z top týmů i favoritů turnaje. Pokud podáme optimální výkon, jsme schopní čelit komukoliv.“

Do Glasgow nechcete?

„Vůbec by mně to nevadilo. Odehráli jsme tam velmi dobré zápasy. Byli jsme spokojení s podmínkami na stadionu, trávníkem i organizací. Vše bylo na špičkové úrovni. Navíc se nám v Hampden Parku dařilo.“

S Nizozemskem má česká reprezentace velmi zajímavou historii. Láká vás zápas v Budapešti o to víc, že byste si na „tulipány“ věřili víc, než na Španělsko, případně Švédsko?

„To ne. Opět platí, že nechceme spekulovat. Stejně jako proti Anglii, kdy nám v případě úspěchu hrozil v osmifinále soupeř z nejtěžších. Uvidíme, jak se skupiny dohrají a kdo na nás vyjde. Stoprocentně nás čeká extrémně těžké utkání.“

Jak vnímáte poněkud benevolentnější metr rozhodčích?

„Pozitivně. V našich zápasech sudí pískali velmi dobře. Hře nechávají spád, citlivě ji pouštějí, to je jen ku prospěchu věci.“

Jaké to bylo postoupit do osmifinále na hotelu? Bylo to méně emotivní?

„Lepší je to vždy na stadionu. Ale v ten moment nám to nevadilo. Radost nám to nezkazilo.“