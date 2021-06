Oranžová lavina nabírá sílu. Češi, pozor na motor i posilu Barcelony

Založení svazu: 1889 Vstup do FIFA: 1904 Barva dresů: oranžová a bílá Největší úspěchy: zlato na ME 1988, stříbro na MS 1974, 1978 a 2010, bronz na MS 2014 a ME 1976, 1992, 2000 a 2004 Účast na MS: 10x (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014) Účast na ME: 10x (1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2021) Postavení v žebříčku FIFA: 16. místo Celková bilance: 824 zápasů, 417 výher, 181 remíz, 226 proher Nejvíc zápasů: 134 - Wesley Sneijder Nejvíc branek: 50 - Robin van Persie Současné opory: Denzel Dumfries, Georginio Wijnaldum, Memphis Depay Trenér: Frank de Boer Nejznámější kluby: Ajax Amsterodam (35x mistr, 4x PMEZ/LM, 1x PVP, 1x Pohár UEFA/EL), PSV Eindhoven (24x mistr, 1x PMEZ/LM, 1x Pohár UEFA/EL), Feyenoord Rotterdam (15x mistr, 1x PMEZ/LM, 2x Pohár UEFA/EL) Ostatní: Nizozemský fotbalový svaz (KNVB) vznikl už v roce 1889, o 15 let později patřil k zakládajícím členům FIFA; na počátku 20. století Nizozemci disponovali silným mužstvem, avšak celosvětový odklon od amatérismu ve 30. letech přinesl dlouhodobý úpadek tamního fotbalu; první slavná holandská éra přinesla v 70. letech minulého století dvě stříbra z MS, bronz z ME a úspěchy klubů v evropských pohárech, jména jako Johan Cruyff, Johan Neeskens či Rinus Michels se navíc navždy zapsala do historie; po menší krizi na počátku 80. let se "tulipány" vrátily mezi elitu díky generaci Ruuda Gullita, Marka van Bastena či Franka Rijkaarda, která na ME 1988 vybojovala zlato; po stříbru z MS 2010 a bronzu z MS 2014 Nizozemci na předchozích dvou vrcholných akcích chyběli; čs. fotbalisté se s Nizozemskem utkali devětkrát s bilancí 6-1-2, do dějin tuzemského fotbalu se zapsalo především vítězné semifinále ME 1976; po rozdělení Československa se oba týmy střetly na Euru už dvakrát, v roce 2000 vyhráli Nizozemci 1:0, o čtyři roky později znovu v základní skupině Češi po velkém obratu zvítězili 3:2; v dosud posledním vzájemném měření sil v kvalifikaci ME 2016 byli úspěšnější Češi, kteří vyhráli obě utkání a postoupili; ze současných soupisek tehdy nastoupili Georginio Wijnaldum, Memphis Depay, Daley Blind a Stefan de Vrij na nizozemské a Pavel Kadeřábek, Vladimír Darida, Matěj Vydra a Tomáš Kalas na české straně. Vzájemná bilance: 20 zápasů, 11 výher ČR/Československa, čtyři remízy, pět výher Nizozemska Zápasy s ČR (od roku 1994): 1994 (Rotterdam): Nizozemsko - ČR 0:0 (kvalifikace ME), 1995 (Praha): ČR - Nizozemsko 3:1 (kvalifikace ME), 1999 (Eindhoven): Nizozemsko - ČR 1:1 (příprava), 2000 (Amsterodam): Nizozemsko - ČR 1:0 (základní skupina ME), 2003 (Rotterdam): Nizozemsko - ČR 1:1 (kvalifikace ME), 2003 (Praha): ČR - Nizozemsko 3:1 (kvalifikace ME), 2004 (Aveiro): Nizozemsko - ČR 2:3 (základní skupina ME), 2004 (Amsterodam): Nizozemsko - ČR 2:0 (kvalifikace MS), 2005 (Praha): ČR - Nizozemsko 0:2 (kvalifikace MS), 2014 (Praha): ČR - Nizozemsko 2:1 (kvalifikace ME), 2015 (Amsterodam): Nizozemsko - ČR 2:3 (kvalifikace ME).