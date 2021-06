Kapitán Darida se zranil na tréninku. Nad jeho startem visí otazník

„Vladimír Darida se zranil na včerejším tréninku a z toho důvodu chybí na dnešním oficiálním tréninku. Je v péči lékařů a fyzioterapeutů. O jeho zítřejším startu v zápasu se teprve rozhodne,“ řekl novinářům mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Darida patří ke klíčovým hráčům reprezentace a v poslední době plní roli kapitána týmu. Ve všech třech zápasech skupiny na Euru nastoupil v základní sestavě. Proti Skotsku a Chorvatsku odehrál 86 minut, proti Anglii 63 minut.

S 75 reprezentačními starty je Darida jednoznačně nejzkušenějším hráčem v české nominaci na Euru. Pokud by ho zranění do zápasu nepustilo, v sestavě by ho mohl nahradit Antonín Barák či defenzivněji laděný Alex Král.

Český tým oproti původním plánům absolvoval tradiční předzápasový trénink ještě v Praze na Strahově, kde má během Eura základnu. Reprezentanti měli už v 10:30 odcestovat do dějiště nedělního utkání v Budapešti, ale kvůli technickým problémům letadla vyrazí do maďarské metropole až vpodvečer.

