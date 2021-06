Barák: Chtěl jsem se poměřit s hvězdami. Červená s nimi zamávala

Kvalita. Tuto vlastnost uvedl záložník Antonín Barák (26) v pozápasovém hodnocení euforické osmifinálové výhry jako klíčový faktor úspěchu proti Nizozemcům. On sám ji týmu dodal. Zejména klidem na míči, přesnou kombinací a zakrouceným rohem, po kterém padl vítězný gól Tomáše Holeše. „Bylo to úžasné,“ rozplýval se šikovný levák.

Závěrečné tři minutky proti Chorvatsku a teď rovnou, když nepočítáme střídání v nastavení, celý duel. Životní optimista Antonín Barák však složitý úkol zvládl s noblesou.

Proto ty úsměvy, viďte?

„Nejdřív ze všeho bych chtěl říct, že jsem konečně zase cítil, že se fotbal a celý sport díky lidem na tribunách vrací na tu nejvyšší úroveň. S fanoušky to byl úžasný zážitek, hrozně si vážím, že jich za námi tolik přijelo a podpořilo nás. Atmosféra byla úžasná!“

A vy jste příznivce v červených dresech potěšili...

„Co si budeme povídat, favoritem bylo Holandsko. Věděli jsme, že pokud chceme být úspěšní, musíme se jim vyrovnat v aktivitě. Potřebovali jsme být na míči, co nejvíce je presovat i za cenu toho, že to občas bude vzadu riziko jeden na jednoho. Kdybychom zalezli, bylo by to strašně těžké, protože oni mají hráče s tou nejvyšší úrovní technické kvality. Hrozili, ale zvládli jsme to dobře právě tou aktivitou a pohybem, ať už s míčem nebo bez něj. Udělali jsme jim to hodně těžké.“

Tak jako v březnu Belgii. Vnímal jste, že i tehdy jste nastoupili ve středu zálohy ve stejném triu?

„Samozřejmě jsme si vzpomněli na to, že i tehdy jsme hráli uprostřed ve stejném složení. Ale žádnou větší váhu bych tomu nepřikládal, musíme být schopni nastoupit s kýmkoli. Pro nás bylo nejdůležitější soustředit se na to, aby to nebyl náš poslední den na turnaji. Jsem strašně rád.“

I za Tomáše Holeše, že?

„Moc mu gratuluji, předvedl úžasný výkon jak do defenzivy, tak do ofenzivy. Odvedl hrozně moc práce, byl za ni odměněn gólem. Zaslouženě to byl muž utkání, doufám, že se prodá.“ (úsměv)

Souhlasíte, že klíčem k úspěchu byla sebevědomě zvládnutá přesilovka?

„Někdy to může zkreslovat, protože občas červená uškodí. Nabádali jsme se navzájem, aby to tak nebylo, abychom zůstali co nejvíce klidu a měli co nejvíce sebevědomí. Žádný strach, ale hrát, hrát a hrát. Prostě jít do toho naplno, vycítili jsme, že to byl moment, který Holanďani nečekali a který s nimi zamával. Padli lehce na dno, začali být nervózní. Navíc už to bylo zhruba po hodině hry, takže jim ubývaly síly. Z tohoto pohledu nám to vyloučení tentokrát pomohlo. Na turnaji musíte mít i štěstí, my ho měli.“

Jaké to pro vás bylo nastoupit do utkání o všechno po pouhých třech minutách proti Chorvatsku?

„Cítil jsem se dobře už od rána, protože jsem se dobře vyspal a hezky probudil. Hned jsem věděl, že to bude dobrý. Dělám si srandu... (smích) Byl jsem furt připravený a čekal na správný moment. Na turnaji je normální, že člověka mrzí, když nehraje a nedostává šance. Zvlášť když třeba cítí, že má za sebou dobrou sezonu. Ale nedá se nic dělat. Nachystal jsem se na to, věděl jsem, že to bude hodně o kvalitě. Protože jestli chcete porazit mančaft, jako je Nizozemsko, musíte tam dát kvalitu. Ne soubojovou hru, s tou bychom proti nim shořeli jako papír.“

Dobře, ale ten váš klid na míči pramenil z čeho?

(úsměv) „Hrozně jsem se těšil, že se budu moc poměřit s hvězdami – s Frenkiem De Jongem a Georginiem Wijnaldumem. Jsou to krásné dny, kterých si moc vážím. Náš úkol bylo dostat je co nejvíce ze hry, být nepříjemní a pokud možno dominovat. Zkrátka je donutit k tomu, aby byli pod tlakem. My jsme v minulých zápasech neměli některé pasáže dobré, něco se nám nepovedlo. Přišla kritika, ale to je normální. Chápali jsme to, protože byla oprávněná. Teď jsme však ukázali sílu.“