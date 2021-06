Vzkříšení střelce Benzemy: Rád zase pomáhám Francii. Přidá další gól?

Mats Hummels poslal míč do vlastní brány • Reuters

Francii poslal do vedení vlastním gólem Mats Hummels • Reuters

Fotbalisté Francie oslavují branku do sítě Portugalska • ČTK/AP/Laszlo Balogh

EURO 2016: stříbro. Mistrovství světa 2018: zlato. Fotbalová Francie má za sebou kouzelné časy, ale jeden muž u toho nebyl. Útočník Karim Benzema, hvězda Realu Madrid. V reprezentaci přes pět let nesměl hrát kvůli kauze „sex, lži a video“, blyštivé medaile se rozdávaly bez něj. Teď je zpátky – a na mistrovství Evropy pomohl k postupu do dnešního osmifinále se Švýcarskem.

Z jeho zpocené tváře čišelo štěstí a v očích se mu odrážel pocit hřejivé satisfakce. „Mám radost, že zase můžu pomáhat Francii,“ vyznal se Karim Benzema po středeční remízové partii s Portugalskem.

I díky vousatému čarostřelci jsou Francouzi znovu mezi šestnácti nejlepšími týmy Evropy a vyhlížejí osmifinále se Švýcarskem, které ve skupině prohrálo jen jeden zápas ze tří.

Dlouhých pět let a 258 dnů trvalo, než Benzema zase začal střílet góly pro svoji zemi. V říjnu 2015 se dvakrát trefil v přáteláku s Arménií – a v listopadu ho obvinili ze spiknutí a zapojení do organizovaného zločinu. Ten skandál otřásl Francií: reprezentační parťák Mathieu Valbuena vypověděl, že ho Benzema naváděl, aby zaplatil výkupné partě vyděračů, která mu vyhrožovala zveřejněním jeho intimního videa natočeného na mobilní telefon.

Od té doby byl národní tým pro Benzemu tabu, trenér Didier Deschamps si úzkostlivě hlídal atmosféru v mužstvu. Dlouho nezval i dalšího potížistu, záložníka Adriena Rabiota. Čas a francouzské rozpaky v přípravě na EURO hrály pro Benzemu, ve finální nominaci na EURO nechyběl. Ale pozor, na podzim ho ještě čeká soudní proces ve Versailles.

„Nikdo se nemůžeme vrátit do minulosti a změnit ji,“ vykládal Deschamps. S elitním útočníkem se na jaře tajně sešel a dlouze si povídali. „Oba jsme to potřebovali. Mimochodem, musel jsem pak hodně přemýšlet, než jsem se definitivně rozhodl, že Karima vrátím zpátky do týmu.“

Vyplatilo se. V prvních čtyřech zápasech po ostře sledovaném comebacku Benzema zůstal na nule, ale v epilogu skupinové fáze proti Portugalsku skóroval hned dvakrát a udržel svůj tým na prvním místě papírově nejtěžší skupiny turnaje. Od Francie se přesto čeká víc, minimálně v ofenzivě: čtyři góly ve třech duelech nejsou přesvědčivá bilance. „Les Bleus“ dává naději, že se nemusejí spoléhat jen na mladou raketu Kyliana Mbappého či nejlepšího střelce minulého EURO Antoina Griezmanna. Ve formě je i chlapík s iniciálami KB.

„Věděl jsem, že všichni čekají na to, až se konečně trefím. Cítil jsem tlak, ovšem nikdy jsem o sobě nepochyboval,“ vyprávěl. „Postoupili jsme a můžeme se těšit na další zápasy.“

První přijde dnes večer v Bukurešti, kam Benzema a spol. dorazili ze základny v Clairefontaine už v pátek. Přiblíží je i tenhle detail do čtvrtfinále?