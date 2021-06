Southgate plaší můru! Z Anglie má mindrák, kvůli Němcům čelil lynči

To nejlepší (skoro) na konec. Nejšťavnatější zápas v rámci prvního vyřazovacího kola na EURO 2020 přijde až v úplném konci osmifinálového bloku a bude to úplná klasika. Angličané vyzvou ve Wembley Německo (18:00 ONLINE). Který ze dvou spících obrů se probere dřív?

Mají z Němců mindrák. A oprávněně. Angličané sice porazili odvěkého soka ve finále mistrovství světa 1966 4:2 po prodloužení, ale v následujících čtyřech vyřazovacích soubojích na velkých turnajích s Německem pokaždé prohráli. Žere je to tak, že to třeba bývalého reprezentačního útočníka Garyho Linekera dovedlo k vyslovení ironické definice fotbalu, která se rychle stala celosvětově oblíbeným bonmotem.

„Nebudou se nás bát. Musíme předvést maximální výkon a být perfektně připraveni takticky, fyzicky i psychicky. Česká nás výborný soupeř,“ tuší proto trenér Albionu Gareth Southgate, pro kterého bude dnešní zápas zvláštní formou psychoterapie. V semifinále EURO 1996 to byl totiž právě on, kdo v semifinále v penaltovém rozstřelu proti Německu ve Wembley jako jediný selhal – a uťal tak naděje pořádající Anglie na vysněné zlato.

Tehdejší stoper Aston Villy si kvůli tomu užil své, čelil skoro celonárodnímu lynči, do kterého se dokonce zapojili i jeho nejbližší. „Proč jsi to tam nenapálil, synu?“ ptala se ho sugestivně na stránkách bulvárních deníků i vlastní matka.

Dnes tedy stejný soupeř, stejné místo… Na pokutové kopy může klidně dojít i tentokrát, vždyť Anglie dala zatím na turnaji ve třech utkáních pouze dva góly. Ale nyní by na nevyzpytatelnou a krutou ruletu měla být nachystána mnohem lépe než před pětadvaceti lety.

„Penalty trénujeme pořád, dělali jsme to na mistrovství světa i v Lize národů. Tyto dva rozstřely (proti Kolumbii a Švýcarsku) jsme vyhráli, takže budeme připraveni,“ věří Southgate, jehož tým jako jediný na turnaji ještě neinkasoval.

Němci měli do osmifinále náročnější cestu. Po prohře 0:1 s Francií porazili 4:2 obhájce zlata Portugalsko a na závěr s outsiderem Maďarskem zachránili remízu 2:2. Díky ní odvrátili senzační vyřazení a ve skupině F obsadili druhou příčku.

„Od teďka je to pro nás všechno, nebo nic. Jsme nevyzpytatelní, ale víme, že dokážeme být silní, když na hřišti děláme věci správně. Pokud ne, tak se pro nás situace stává složitou,“ cítí německý trenér Joachim Löw. „Proti Anglii to bude úplně jiné utkání a mohli bychom z toho těžit. Angličané hrajou doma a potřebují útočit. Bude to otevřenější než proti Maďarsku, ale musíme být absolutně ostražití.“

Hned šest hráčů německého výběru přitom působí v anglických klubech, to může hrát rovněž roli. „Známe Premier League a styl hráčů. Pravděpodobně se to nebude moc lišit od reprezentace a třeba nám to trochu pomůže,“ doufá ofenzivní záložník Chelsea Kai Havertz.

Postupující se ve čtvrtfinále utká s vítězem druhého dnešního osmifinále mezi Švédskem a Ukrajinou (21.00). Hrát se bude v sobotu v Římě.

