Lineker hájil brutální šlapák: Má právo tak hrát. Červená? Směšné!

Když šel zápas Švédsko - Ukrajina za stavu 1:1 do prodloužení, z fotbalového klání se stala celkem jatka. Během půl hodiny muselo být ošetřováno několik hráčů, souboj v pokutovém území odnesl ukrajinský kapitán Andrij Jarmolenko, zadák seveřanů Emil Krafth byl zase málem knokautovaný, když prudký centr odvracel čelem. Nic ale nebylo děsivějšího, než zákrok z osmé minuty prodloužení.

Marcus Danielson odklidil míč před Arťomem Besedinem, nataženou nohou pak ale ukrajinskému hráči trefil holeň. Původně dostal jen žlutou kartu, rozhodčí Daniele Orsato ale po rychlém omrknutí záběrů u videa Švéda vyloučil.

Legendární útočník Gary Lineker byl však jiného názoru než sudí a zděšení diváci. „Tohle není červená karta. Má právo takhle odehrát balon. Zpomalené záběry zase dělají z neškodného zákroku něco víc. Směšné,“ napsal na Twitter. Besedin opustil hřiště podpírán, nohu, ke které měl přitejpovaný pytlík s ledem, se zdráhal vůbec položit na zem, takže o neškodnosti by asi celkem polemizoval.

„Každý, kdo rozumí tomuhle sportu, chápe, že to není červená,“ hájil se Lineker proti nájezdu fanoušků. „Když kopnete do míče, je téměř nemožné nepokračovat v pohybu. Jen proto, že se hráč zraní kvůli tomu, že soupeř kopnul do balonu a omylem ho během pohybu trefil, neznamená, že by se měl pískat faul a ještě k tomu udělit červená karta,“ vysvětloval.

Pod jeho tweety se sletěla pořádná řádka nesouhlasných názorů. Snad ještě hlasitější, než v pátek 18. června, kdy na jeho Twitteru po zápase s Chorvatskem (1:1) spustili bouři (nejen) čeští fanoušci. „Je povzbudivé vidět, že VAR je směšný kdekoli. Tohle nikdy nebyla penalta,“ glosoval pokutový kop nařízený poté, co Dejan Lovren v souboji udeřil Patrika Schicka loktem a způsobil mu krvavé zranění.

Lineker během EURO překvapivě přiostřil. Další bouře se dá nejspíš čekat v sobotu - Ukrajina, pravděpodobně bez zraněného Besedina, se totiž utká ve čtvrtfinále s jeho Anglií.