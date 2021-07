Bitva o zápis do historie. Tuhle šanci musíme využít, ví kouč Anglie

Pokud máte rádi fotbalové pohádky, těžko si můžete vybrat lepší zápas. Dánsko hned zkraje EURO smolně přišlo o lídra Christiana Eriksena a dvakrát prohrálo, přesto proplulo až mezi nejlepší čtyři. Ve čtvrtfinále odstřihlo českou partu a dnes večer bude hrát o postup do bitvy o zlato. I Anglie baví: na evropském karnevalu roste s každým zápasem, a kdyby získala vstupenku do finále, přepsala by vlastní historii. Navíc v domácím chrámu ve Wembley.