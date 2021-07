Hřebík: Provoda i Coufala jsme v Česku přehlédli. Musíme lépe určovat talenty

Je to velká otázka. Bylo by pro reprezentaci dobré, aby více českých hráčů působilo v kvalitních zahraničních klubech? Podle ředitele sparťanské akademie Jaroslava Hřebíka je důležité, aby tuzemští fotbalisté hlavně chodili do mužstev, která zachytila trend fotbalu.

Fotbal se vyvíjí, neustále se mění. I na reprezentačním poli pak sklízí úspěch týmy, které jsou poskládané z hráčů, jenž působí v celcích, které zachytily aktuální trend. „Když máte hráče z kvalitních klubů, kde mají kvalitní trenéry a realizační týmy, správné prostředí, kde jednoduše zachytily trend, tak se vám to přenese i do národního týmu. Ti fotbalisté mají správné návyky, které potřebujete,“ uvedl ve studiu iSport.cz ředitel sparťanské akademie Jaroslav Hřebík.

Jako příklad uvedl Itálii a Španělsko. Z jeho kádru pak konkrétně Daniho Olma. „Kdo ho před šampionátem znal více? Na EURO hraje opravdu velmi kvalitně,“ konstatoval.

Hřebík Olmův posun přirovnal k slávistovi Lukáši Provodovi. „Podobný hráč, když vezmete způsob řešení situací a jeho projev. Ještě před rokem, rokem a půl jsme o něm také prakticky nevěděli. Nikdo by tehdy asi neřekl, musí být v nároďáku. Nyní se říká, že je škoda, že se zranil a nebyl v něm,“ podotkl.

Hřebík vnímá v českém prostředí zásadní problém ve vyhledávání správných typů hráčů pro fotbal budoucnosti. „Musíme se podívat na to, jak se fotbal vyvíjí. V současné době jsou naši nejdůležitější hráči Souček, Schick, Coufal a Vaclík. Podívejte, jakou měl třeba Coufal cestu, čím vším prošel a jaká byla „náhoda“, že se to povedlo. Jinak bychom o něm nevěděli. Teď jsou tak důležití,“ upozorňoval.

A to hlavně v návaznosti na fakt, že Dánové už od mladého věku působí v reprezentačním áčku. „V základní sestavě proti Česku a Anglii figurovalo pět hráčů, kterým je 25 let a méně. U nás byl nejmladší pětadvacetiletý Schick. Jak to, že my nemáme mladší hráče v základní sestavě a Dánové je mají?“

Právě tato otázka by měla podnítit další diskuzi, kam posunout český fotbal dál. „Měli bychom se zamyslet, udělat si analýzy, jakou cestou naši klíčoví hráči šli. Proč jsme se o něj nezajímali dřív a jak to, že jsme neviděli, že tito fotbalisté jsou pro současný vývoj hry tak důležití,“ zdůraznil s tím, že není důležité hrát v nějakém top klubu, protože například v Atalantě či Sassuolu jsou rovněž kvalitní fotbalisté.