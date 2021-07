Při oslavách zasahovala policie! Po postupu Anglie zatkla dvacet fanoušků

Harry Kane sice penaltu neproměnil, ale z dorážky poslal Anglii v prodloužení semifinále EURO proti Dánsku do vedení 2:1 • Reuters

Anglická radost po postupu do finále EURO • Reuters

Radost fotbalistů Anglie po postupu do finále mistrovství Evropy přes Dánsko • ČTK / AP / Andy Rain

Při oslavách postupu fotbalistů Anglie do finále mistrovství Evropy zadrželi policisté v ulicích Londýna dvacet lidí. Většinou kvůli rvačkám, narušování veřejného pořádku a napadení policie.

Příznivci vyrazili do ulic poté, co si tým trenéra Garetha Southgatea ve Wembley díky kontroverzní penaltě v prodloužení poradil v semifinále 2:1 s Dánskem. Anglie prošla do prvního finále od titulu mistrů světa v roce 1966. Jejím soupeřem bude v neděli Itálie.