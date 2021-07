Kane a manželka? I Dánové směli blíž. Anglie chce po výhře svátek

Kate Kaneová se po semifinále vyfotila se svým manželem. Na tom by nebylo nic zvláštního, zvlášť když kanonýr Tottenhamu semifinále s Dánskem po sporné penaltě rozhodl. Problém tkví v tom, že jeden z aktuálně nejsledovanějších anglických párů dělil široký banner a šlo o první shledání po dlouhých pěti týdnech. Tak přísná jsou pro hráče covidová pravidla. „Věříte tomu?“ napsala na Instagram paní Kaneová s využitím slovní hříčky se svým jménem.

„Jak je možné, že dánská obrana může k Harrymu Kaneovi blíž, než jeho milovaná Kate?“ ptají se anglické noviny. Jenže regule jsou neúprosné a čím je tým úspěšnější, tím je odloučení delší. V případě finalistů se protáhne dlouho přes měsíc.

Harry a Kate během EURO zmeškali výročí svatby. Manželka anglického kanonýra už sdílela fotku, jak jejich tři děti fandí doma v dresech se jmenovkou táta.

„Je to nejblíž, co jsem k tobě byla za posledních pět týdnů, ale postup do finále za to stojí,“ napsala snoubenka nejdražšího anglického stopera Harryho Maguiera Fern Hawkinsová. Podobně jsou na tom i Italky. Těšit se mohou na pozdní nedělní večer, možná pondělní ráno, kdy po finále a oslavách turnaj definitivně skončí.

Vedle čekání zároveň probíhá boj o lístky na finále. Manželky a přítelkyně na stadionu budou, ale zájem zdaleka přesahuje povolenou kapacitu 64 tisíc diváků. Volání, aby bylo zpřístupněno všech 90 tisíc sedadel, pořadatelé spolu s úřady zatím nevyslyšeli, takže se cena lístků v předprodejích šplhá do tisíců liber. Ve Wembley bude i minimálně tisíc Italů, Azzurri svou kvótu prodávají za 610 liber, ale nedá se odhadnout, kolik se na tribuny bude chtít dostat Italů žijících na Ostrovech.

Pokud Albion svou cestu šampionátem (byť toho moc nenacestoval) završí vítězstvím, bude to první turnajový triumf po 55 letech a zároveň první trofej z EURO. Na vládních stránkách je už 300 tisíc podpisů pod peticí, aby se případné vítězství slavilo dnem pracovního volna. Podmínkou ale je, že nemá jít o následující pondělí, protože by šlo o „pokoušení osudu“. Downing Street 10 už ale vyzvala instituce a zaměstnavatele, aby byli v pondělí ke svým slavícím, popřípadě truchlícím zaměstnancům shovívaví.