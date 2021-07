Lineker nemlčí. Penalta proti Dánům? Jasná! A hned nadvakrát, tvrdí

Během fotbalového EURO není sledovanějšího experta. Anebo taky „experta“ – tím se totiž pro mnohé pobouřené fanoušky Gary Lineker stal díky svým kontroverzním tweetům zavánějícím často cílenou provokací. Jako když anglická legenda odmítavě komentovala penaltový zákrok na českého útočníka Patrika Schicka nebo brutální zákrok, jehož obětí byl Ukrajinec Arťom Besedin . Všichni proto čekali, co bývalý slavný kanonýr napíše po pádu Raheema Sterlinga, díky němuž Angličané z pokutového kopu rozhodli semifinále s Dány. V mnoha titulcích pak nikoli bez jistého pocitu zadostiučinění stálo: Lineker mlčí. Ba ne, Gary nemlčí. A znovu ťal do živého...

Anglie proti Dánsku? Spíš proti všem... Po penaltě v prodloužení druhého semifinále přišel dokonalý fotbalový brexit. Britské ostrovy zaplavily vlny odporu, rozhořčení, obvinění z protekce a nadržování, ba hotové nenávisti. Tohle EURO bylo Harrymu Kaneovi šité na míru, tlačenka, ostuda! A Dánové rázem získali sympatie, kterých by se nikdy nenadáli.

Když padl klíčový gól na 2:1, nespočet fanoušků se upnul na Linekerův twitterový účet. Tak co teď, Gary?! Co na to povíš? A nic. Lineker oslavoval postup svých krajanů, kontroverzní moment, který si většina fotbalového světa vyložila jako zářez, přešel.

Na rozdíl od takového Josého Mourinha, který měl jasno. „Tohle nikdy, nikdy není penalta,“ prohlásil nový trenér AS Řím spolupracující se stanicí TalkSPORT. Přesně stejnými slovy mimochodem Lineker komentoval zákrok loktem na Schicka v zápase s Chorvaty.

U mlčení (pro někoho autocenzury) však ani tentokrát nezůstal. A pořádně znovu rozvířil vášně. Začal tím, že reagoval na příspěvek, jehož pisatel mu vzkázal: „Nemůžu uvěřit tomu, jak můžete být stále hrdí na výhru, když si tady více než devadesát procent lidí myslí, že zápas byl zmanipulovaný.“ Co na to Lineker? „O čem to mluvíte?“ zeptal se a svůj post doprovodil dvěma ironickými smajlíky.

Pak se o Sterligově kolizi zmínil přece jen výslovně. „Nechápu, o čem celý ten povyk je. Mohly to být dvě penalty,“ uvedl. A svá slova doprovodil zpomaleným záběrem, na němž je vidět drobný dvojí kontakt anglického útočníka s dánskými protihráči.

Opět jen dva smajlíky přidal pod komentář, zda je tedy podobný kousek jiného než anglického fotbalisty pouhým spadnutím. A rozhodit se nenechal ani poznámkou, zda to nebyl on, kdo vyzýval k tomu nevynášet verdikty právě na základě zpomalených záběrů.

„Mluvil jsem o fotce, ne zpomaleném záběru. Penalta byla, to je jasné,“ zopakoval. Aby pak doložil oprávněnost postupu Anglie, odkazoval na statistiky hovořící výrazně ve prospěch Harryho Kanea a spol.

Došlo samozřejmě i na historické reminiscence, konkrétně finále mistrovství světa v roce 1966, které Angličané vyhráli „nególem“ Geoffa Hursta. „Rok 1966 se nepočítá a ani rok 2021, pokud by měla zvítězit Anglie,“ zněl další komentář. „Reakce na tohle jsou nádherné. Miluju tuhle hořkost,“ vysmál se mu Lineker.

Před finále s Itálií ovšem nabídl i jiné téma, jímž ukázal jinou tvář. To když před posledním utkáním turnaje ve Wembley vyzval anglické fanoušky, aby při slavnostní chvíli před výkopem zachovali dekorum. „Pokud budete mít dost štěstí, že získáte lístek na finále, prosím, nepískejte při italské hymně. A) Je absolutní senzace a stojí za poslech. B) Je to zatraceně hrubé, neuctivé a naprosto bez úrovně.“