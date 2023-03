Zase ta třísla… Schicka trápí bolesti, Šilhavý doufá, ale šance je mizivá

V nominaci na Polsko a Moldavsko figuruje , šance na aktivní zapojení do rozjezdu kvalifikace o mistrovství Evropy je však mizivá. Patrik Schick je ve stavu zdravotní neschopnosti. Prokletá třísla se zase ozvala. „Problémy se vrátily,“ potvrzuje Pavel Paska, útočníkův agent. V úterý se vydal přímo do Leverkusenu, aby se potkal s představiteli klubu a lékařskými specialisty. S otazníkem je též účast Vladimíra Coufala.

Všechno vypadalo nadějně. Injekční terapie u tuzemské kapacity Pavla Koláře zabrala. Patrik Schick se v druhé půlce ledna vrátil do tréninkového procesu. A přesně, jak bylo v plánu, v polovině února nastoupil k prvnímu jarnímu zápasu za Leverkusen.

Cítil se fajn. Bolesti v třísle po měsících trápení odezněly. Český kanón chtěl Bayeru salvou branek vynahradit nepřítomnost v závěru podzimu a začátku jara. Tlačit mužstvo vzhůru tabulkou bundesligy a klestit cestu vyřazovací fází Evropské ligy.

Hned ve druhém utkání po návratu práskl gól do sítě Mainzu. Následně jednapadesát minut strávil ve válce s Monakem v osmifinále Evropské ligy. K postupu pomohl precizně provedeným penaltovým kopem v závěrečném rozstřelu. Úvodní partie se vydařily.

Všechno směřovalo k velkolepému návratu do základní sestavy. Jenže již další dny a týdny signalizovaly, že všechno neběží zcela hladce. Druhý nejlepší střelec EURO 2020, a také předchozího ročníku bundesligy, naskakoval do utkání na skromných dvacet minut.

V otevíracím duelu čtvrtfinále Evropské ligy proti Ferencvárosi ukousl jen dvě minuty hracího času. O víkendu pak v ligové partii v Brémách, kterou rozštípl vítězným gólem Adam Hložek, nebyl ani mezi náhradníky… „Patrika chceme mít připraveného na odvetu s Ferencvárosem,“ vysvětloval absenci Čecha sportovní ředitel Bayeru Simon Rolfes.

Spíš jen vypustil kouřovou clonu. Podle zdrojů deníku Sport a webu iSport.cz v sobotu, den před utkáním, Schick nebyl schopný trénovat ani pod léky tišícími bolest. Proto s mužstvem do Brém neodjel. Sedmadvacetiletý střelec totiž už poslední zápasy a tréninkové jednotky absolvoval jen za pomoci analgetik. „Problémy s třísly se vrátily,“ potvrdil redakci Pavel Paska, hráčův agent.

Zánět v tříselné oblasti je údajně natolik nepříjemný, že bolest vystřeluje až k úponu u stydké kosti. Proto se Paska v úterý vypravil přímo do Leverkusenu na konzultaci s vedením klubu a lékařskými specialisty. Bylo nutné do detailu probrat, jaký postup se zvolí. Zda konzervativní, nebo výsledkem diskusí bude radikálnější řešení, čili další úplné vysazení z tréninkového procesu. V zákulisí se čile spekulovalo i o konci sezony, ale tak daleko věci údajně nejsou.

Každopádně resumé schůzky během úterního večera známé nebylo.

Mezitím, taktéž v úterý, ovšem dopoledne, zveřejnil trenér Jaroslav Šilhavý nominaci pro úvod kvalifikace o EURO. Česko se příští pátek střetne v Edenu s Polskem (20.45), o tři dny později je v plánu pokračování v Moldavsku (20.45). Na širším seznamu pětadvaceti jmen Schick figuruje, s jeho účastí se však příliš nepočítá. Muselo by dojít k takřka zázračnému uzdravení, a ještě vše prodiskutovat s Leverkusenem...

„S Patrikem komunikujeme, stejně tak s Vláďou Coufalem. Oba mají zdravotní problémy, proto jsme se rozhodli nominaci rozšířit. Existuje nebezpečí, že se nedají do kupy. S Patrikem jsem mluvil v pondělí, čekala ho návštěva specialisty, na jejím základě se rozhodneme. Zda nebude vůbec, nebo na sraz přijede, budeme s ním pracovat a rozhodneme se před utkáním. Všechno je možné. Sám říká, že není stoprocentní, ale rád by přijel. Vše záleží na komunikaci. Jde o to, aby měl Patrikův příjezd nějakou cenu a nepřitížil si. Uvidíme,“ pronesl Šilhavý.

Lépe se vyvíjí zranění Vladimíra Coufala. Z Anglie hlásí, že se postupně zapojuje do plného tréninku. V pondělí by se tak mohl připojit k mužstvu.

Pokud Schick nebude k dispozici, k čemuž všechno svádí, bude tíha střelce ležet na čtveřici Adam Hložek, Jan Kuchta, Mojmír Chytil a Tomáš Čvančara. Čahoun ze Sparty byl společně s dalšími pěti hráči nominován do prvního týmu poprvé v kariéře.