Španělé v křeči a zuří. Skotsko? Brak, zdržují a provokují, pravil kapitán

Španělé vstoupili do kvalifikace v sobotu suverénní výhrou proti Norsku. Po osmifinálovém vyřazení na světovém šampionátu v Kataru od Maroka (0:1) šlo o příjemný start pod novým koučem Luisem de la Fuentem, který vystřídal Luise Enriqueho.

Následný výjezd do Skotska přinesl těžké vystřízlivění. Španělé v úterý večer prohráli 0:2, obě branky vstřelil záložník Manchesteru United Scott McTominay. Favorit hned ve druhém duelu skupiny přišel o body. Zatímco nadšení diváci v Hampden Parku, slavném chrámu v Glasgowě, slavili, hosté pochopitelně odlétali domů naštvaní.

Nelíbil se jim způsob, jakým domácí došli ke tříbodovému zisku. „Oni takovým stylem hrají, musíme to respektovat, ale pro mě je to totální brak,“ čílil se po utkání v rozhovoru pro kanál Viaplay španělský kapitán Rodri. „Pořád zdržují, provokují, věčně padají na zem. Pro mě tohle není fotbal. Jde o rychlý sport, kde musí hra odsýpat. Rozhodčí by se o to měl postarat, ale v zápase neudělal nic.“

Španělé si za nečekanou ztrátu mohli především sami. Velkou chybu v hostující obraně využil už v sedmé minutě Andrew Robertson. Záložník Liverpoolu naservíroval míč kolegovi z Manchesteru United Scottu McTominayovi, který z první prostřelil Kepu Arrizabalagu.

Favorit utkání se snažil o obrat, ale největší šance Josela z 23. minuty skončila na břevně. Naopak ve druhé půli pojistil domácí náskok opět McTominay a pečetil skóre na konečných 2:0. Od té chvíle se Skotové zatáhli do vlastní ulity a soustředili se pouze na bránění senzačního náskoku.

„Je to frustrující, přijeli jsme sem vyhrát,“ přiznal Rodri. „Jenže je to složité, když neustále zdržovali, zdržovali a zase zdržovali. Zvítězili vlastními zbraněmi. My se musíme soustředit na ty svoje a do dalšího zápasu se poučit,“ přiznal záložník Manchesteru City.

Rodri si stěžoval na zdržování a simulace, což mají ve svém arzenálu i španělští fotbalisté. Techničtí, mnohdy drobní hráči to nemají daleko na zem a v případě kontaktu se soupeřem neváhají upadnout. Získávají například standardní situace a svého soka vytáčí.

„Chtěli jsme chodit do soubojů. Vždycky se perem o výsledek, ale tady nejde o boj v zápase. Jde o neustálé zdržování. Když čtyři, pět hráčů leží na zemi, je na rozhodčím, aby hru urychlil, ne na nás,“ bránil se Rodri.

Španělé si hned na začátku kvalifikace zkomplikovali situaci ve skupině. Z pětičlenné skupiny postupují přímo na EURO 2024 do Německa dva týmy, Španělé soupeří ještě s Norskem, Gruzií a Kyprem. Nebezpečné může být v domácí odvetě Norsko, které už nejspíš bude moct použít Erlinga Haalanda. Největší hvězda týmu na poslední chvíli vypadla z nominace kvůli zranění a vynechala duely se Španělskem (0:3) a Gruzií (1:1).