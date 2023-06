Na tyhle Faeřany pozor: střelci z vesnice i bundesligy či dánský „mistr“

Video se připravuje ... Českou reprentaci dnes v Tórshavnu čeká kvalifikační zápas o ME na Faerských ostrovech. Znáte některé hráče, kteří jsou na severu Evropy za hvězdy? Todi Jónsson je tím nejslavnějším „kopáčem“, který na přelomu tisíciletí válel za FC Kodaň. Ne nadarmo se ti nejlepší Faeřané prosazují hlavně v Dánsku. Jejich domovina je totiž autonomní součástí Dánského království. Na Čechy půjdou v sobotu oslabení. Chybí veterán Gunnar Nielsen a Hallur Hansson. Přesto se několik zajímavých hráčů, kteří prověří českou pozornost, najde…

Jóan Símun Edmundsson Věk: 31 let

Klub: Beveren (Bel.)

Pozice: útočník

V reprezentaci: 77 zápasů/8 gólů Kdyby takových měl outsider české skupiny více, to by se to hrálo. V devatenácti se stěhoval do Newcastlu, ale dotáhl to v dresu „Strak“ jen do přípravných utkání. Přes nepříliš povedené intermezzo ve Vikingu Stavanger se vrátil domů. Díky svému odhodlání šel ale znovu ven. Solidně si vedl v dánském Odense a dokonce to dotáhl až do bundesligy. Dosud je jediným Faeřanem, který skóroval v německé nejvyšší soutěži. V roce 2020 vystřelil výhru 1:0 Bielefeldu nad Kölnem. Nyní patří belgickému Beverenu. Jóan Símun Edmundsson v dresu belgického Beverenu • Foto Profimedia.cz

Klaemint Olsen Věk: 32 let

Klub: Breidablík (Isl.)

Pozice: útočník

V reprezentaci: 56 zápasů/10 gólů Úplně jiný případ než Edmundsson, protože Olsen takřka celou kariéru prožil ve své rodné vesnici, když se to řekne trochu nadsazeně. Narodil se v osadě Runavík, kde žije necelých 600 lidí a za tamní NSÍ odkopal dohromady od roku 2007 jenom v lize 373 zápasů, ve kterých nasázel 230 gólů. Šestkrát se stal nejlepším střelcem soutěže a v historii ligy nikdo více gólů nedal. NSÍ přitom není na Faerských ostrovech nikterak prominentní klub. Venkovský celek získal jediný titul v roce 2007, kdy tam Olsen začínal. Od té doby nic, přesto byl až do letoška rodné vesnici věrný. 1. ledna se však vydal na hostování do islandského Breidablíku, protože NSÍ sestoupil. On ale doma v osadě už bude navždy legendou. V reprezentaci mu chybí jediná branka, aby se osamostatnil coby nejlepší kanonýr národního týmu. Klaemint Olsen v zápase proti Dánsku • Foto Profimedia.cz

Viljormur Davidsen Věk: 31 let

Klub: HB Tórshavn

Pozice: obránce

V reprezentaci: 66 zápasů/4 góly Davidsen se po jedenácti letech v zahraničí vrátil domů a naverboval ho klub HB z hlavního města Tórshavnu. S 24 tituly na pažbě, což je nejvíc na celých ostrovech, si Davidsena přitáhl v honbě za dalším grálem. HB je prostě popularitou taková faerská Sparta a Davidsen se okamžitě stal jednou z osobností ligy. Poslední čtyři roky strávil v nejvyšších soutěžích v Dánsku (Vejle) a Švédsku (Helsingborg). Viljormur Davidsen (v bílém) v souboji s Che Adamsem ze Skotska • Foto Profimedia.cz

Brandur Hendriksson Věk: 27 let

Klub: Fredrikstad (Nor.)

Pozice: záložník

V reprezentaci: 50 zápasů/6 gólů Jeho rodina vsadila na fotbalovou kartu, protože mladý Brandur se stěhoval do FC Kodaň už v 16 letech. V prvním týmu nejlepšího dánského klubu dostal šanci i mezi dospělými, ale úplně to nešlo, což ale nebyla ostuda. Šel tedy do mnohem skromnějšího dánského celku Randers. Tam došlo na vystřízlivění a taky přehodnocení priorit. Hendriksson se totiž znovu neprosadil. Přestěhoval se proto blíže domovu. Šel kopat na Island, kde rozkvetl a sáhl po něm švédský Helsingborg. Nyní je hráčem druholigového norského Fredrikstadu, kde s kolegou z reprezentace Joannesem Bjartalidem kopou pod faerským koučem a cílí na postup mezi elitu. Hendrikssona však od roku 2022 brzdí nalomené zdraví, kdy promarodil půl roku. Určitě nedokázal naplno prodat svůj potenciál, který v něm dřímal ještě v Kodani. Brandur Hendriksson (nalevo) v reprezentačním dresu • Foto Profimedia.cz