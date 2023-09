Ten, který si získal srdce fanoušků. Laci v Edenu za Albánii nenaskočí

Na ten zápas se klepal, to si pište. Qazim Laci se chtěl ukázat „doma“ v Praze. Tady kope - a to velmi zdatně - za Spartu, ve čtvrtek se jeho Albánie předvede v kvalifikaci mistrovství Evropy v Edenu proti české reprezentaci.

Nahrbený postoj, maličko zvláštní běh, čertovský výraz. K tomu plný batoh emocí, nadšení, ale také fotbalového umu. Sedmadvacetiletý Qazim Laci čím dál více přesvědčuje v dresu Sparty, že je sakra dobrý hráč. Dokázat to chtěl i v dresu národního mužstva, za Albánií však ve čtvrtek v Edenu v zápase kvalifikace mistrovství Evropy nesnaskočí.

„Je to jisté,“ prozrazuje Klaudio Ndreca, vedoucí sportovní redakce Sport Ekspres, největšího sportovního média v Albánii.

Podobně ostatně dopadli dva Laciho spoluhráči ze Sparty Adam Karabec s Kryštofem Daňkem, kteří se měli připojit k národnímu výběru do jedenadvaceti let. Karabec by sice měl být pomalu (jako albánský kolega) v pořádku, Daněk, jenž odchází na hostování do Pardubic, však vynechá celý sraz.

Útok virózy však nebyl jediným trablem pro energického hráče. „Pod novým trenérem nedostává minuty,“ připomene Ndreca. Albánii trénuje od března Brazilec Sylvinho, jenž preferuje jiná jména. Tým vedl do tří zápasů, dva z nich strávil Laci na lavici, do třetího proti Polsku naskočil v 88. minutě a ještě stihl dostat žlutou kartu.

Albánský novinář o Lacim: Srdce fanoušků vyhrál

Byla čtvrteční noc, Sparta před pár minutami dokonala velkolepý obrat v duelu o Evropskou ligu s ultrasilným Dinamem Záhřeb. Kabina bouřila, když do ní dorazil majitel Daniel Křetínský. Pozdravil se s kapitánem Ladislavem Krejčím, koučem Brianem Priskem a pak to přišlo.

Qazim Laci spustil: „My friend, my best friend!“ Pak se s velkým šéfem objal. „Qazim žije s týmem. Nahecuje ho, naburcuje. Ve Spartě chyběl takový formát hráče,“ říká kosovský Albánec Valun Nura. V Praze provozuje pizzerii, s Lacim zajde občas na kafe, potkává se s jeho rodiči, kteří do Prahy přijíždějí. „Dává nám volňásky,“ usmívá se.

Jeho slova dávají smysl. Laci je zvláštní zjev - samozřejmě v dobrém. Fanoušci na Letné ho milují, on jim dává zpětnou vazbu. Když Sparta slavila na jaře titul, byl jednou z hlavních postav. Je prostě takový, doma to má stejné.

I když v reprezentaci nepatří do základní sestavy (rovněž ve Spartě se do ní propracovává postupně), je velmi výrazný. „Vyhrál srdce našich fanoušků,“ ujišťuje Klaudio Ndreca, vedoucí sportovní redakce Sport Ekspres, největšího sportovního média v Albánii. „Řeknu vám takový detail. Vždycky když je v základní sestavě reprezentace, zavírá při hymně oči. Nám to řekne hrozně moc,“ upozorňuje.

Přitom Qazim nevyrůstal v rodné zemi. S rodiči stavaři se odstěhoval do Řecka, kde viděli lepší pracovní uplatnění. Proto vyrůstal v akademii Olympiakosu Pireus, později se přesunul do Francie, kde kopal sedm let za Ajjaccio v první i druhé lize. Přesto je pro něj Albánie hlavní zemí, má tady velkou rodinu.

„Mám balkánskou krev,“ přesvědčuje středopolař.

„Je pro něj jednička, svatá věc,“ přitaká kamarád Nura. „Mluvil s trenérem Sylvinhem, myslím, že mu dá v budoucnu větší minutáž. Rozhodně mu pomohl titul se Spartou. Hodilo by se to i proti Česku, zná přece všechny hráče,“ přesvědčoval ještě předtím, než bylo jasné, že v Edenu nenaskočí.

Zatím je Laci spíše hráčem druhého sledu. Ve Spartě se postupně z této pozice vymaňuje, v nové sezoně je zatím excelentní a čím dál více tlačí na konkurenta ve středu pole Lukáše Sadílka.

„To, že sedí na lavičce, ukazuje, že střed pole mají velmi dobře obsazený,“ říká expert Stanislav Levý o pozici v albánské reprezentaci. Souhlasí s ním i žurnalista Ndreca. „V Albánii vidíme jeho momenty ve Spartě, vidíme, jak se zlepšuje, vidíme, jaký mu dávají česká média kredit,“ dodal novinář.

Už jen fakt, že Laci nepatří mezi stabilní hráče v základu, ukazuje progres albánské reprezentace. Tým dávno není za trpaslíka, jeho hráči působí ve velmi dobrých soutěžích. V nominaci najdete hráče z takových klubů, jako je Lazio Řím, Inter Milán, Atalanta Bergamo, Espanyol Barcelona, Legia Varšava, Brentford. To je jasný důkaz síly.

O to více může nejen fanoušky mrzet, že bude chybět. I z lavičky by proti Česku byl zajímavým hráčem ke sledování. Ve čtvrtek večer bohužel bilanci v reprezentaci nevylepší.