Vyhrát a EURO bude blízko. Ale pozor, proti stojí nevyzpytatelná Albánie

Jedna, dva, tři. Tolik výher je třeba zaškrtnout, aby český nároďák slavil postup na mistrovství Evropy 2024. A to asi na nejlákavější EURO v posledních letech. Bude se hrát v Německu, v zemi velkých stadionů i přívětivých vzdáleností pro fandy. Úspěch není daleko, stačí zvládnout podzimní domácí zápasy. První zkouška je však ošidná – Albánie, která se ve čtvrtek večer ukáže v Edenu, klame tělem. Je silná, jména přiveze interesantní.

Pokud české národní mužstvo proti Albánii pobere tři body, zvýší náskok v čele tabulky skupiny E na čtyři body a bude mu stačit z posledních čtyř utkání v kvalifikaci o velký turnaj ovládnout dvě střetnutí. Přičemž doma přivítá outsidery skupiny: Moldavsko a Faerské ostrovy. Nemuselo by se tak příliš ohlížet na duely na hřišti silných, tedy Albánie s Polskem.

„Samozřejmě, ty počty jsou jasné. Výsledek bude důležitý, kdybychom vyhráli, tak se posuneme hodně dopředu, přesto by nebylo nic hotového. Albánci nám to budou chtít hodně znepříjemnit. Doufám, že s naším stylem nedovolíme žádné překvapení,“ prohlásil středopolař Michal Sadílek.

Ale pozor! Albánie není žádný soubor nazdárků. V nominaci najdete sedm hráčů působících v Itálii, objevuje se tu i Španělsko, Anglie… „Udělala velký posun kupředu. Má ve svém středu spoustu hráčů z italské Serie A, v podstatě tam najdete jen legionáře z ciziny, ale to je logické, protože kluci, kteří mají kvalitu, přestupují do zahraničí brzy,“ říká expert deníku Sport Stanislav Levý. „Když jsem v Albánii působil, trénoval je Gianni De Biasi, teď mají brazilského trenéra. Sázejí na zahraniční kouče. Nebude to snadné utkání, ale myslím si, že na domácím hřišti bychom měli vyhrát,“ dodává bývalý kouč.

Albánii přebral Brazilec Sylvinho na jaře. Převzal poměrně nadupaný mančaft, v němž vlastně jen paběrkuje sparťanský záložník Qazim Laci (přitom na Letné se stává čím dál důležitějším), jenž navíc vypadl z kádru pro čtvrteční střet kvůli nemoci.

„Jestli Albánii někdo podceňuje, tak my to rozhodně nejsme,“ přesvědčuje Šilhavý. „Mají řadu individualit, hrají ve vyspělých ligách, hodně jich hraje Serii A. Mají rychlý přechod do útoku, chtějí střílet góly, jsou pohotoví. Nový trenér navíc zlepšil organizaci.“

„Pamatuju si Sokola Cikalleshiho, kterého jsme po nepříjemném zranění dávali dohromady ve Skenderbeu. Když se uzdravil, šel do zahraničí. Z tohoto kádru je to jediný hráč, se kterým jsem byl v přímém kontaktu. Každopádně jména jako Strakosha, Berisha, Hysaj jsou pojmy. Odise Roshi je skvěle rychlostně vybavený hráč. Neznám je sice osobně, ale po fotbalové stránce o nich vím,“ vypočítává Levý.

Přesto je favorit na druhé straně. Kouč Šilhavý má k dispozici třiadvacítku zdravých borců. Ze základní linie mu aktuálně schází vlastně jen zraněný střelec Patrik Schick a gólman Tomáš Vaclík, jenž se zabydluje v angažmá za mořem.

Mančaft půjde podle všeho do boje s trojkou stoperů vzadu. „Budeme vycházet z posledních utkání,“ říká Šilhavý, čímž vlastně tento fakt potvrzuje. Uvidí se, zda ve středu pole vsadí na dvojici, nebo trojici. Spíše se dá čekat první varianta, aby mohl poslat na hřiště trojici útočníků. V nominaci jich má šest a těžko vynechá bundesligovou trojici Adam Hložek, Tomáš Čvančara, Václav Černý.

„Máme velký výběr, což je příjemné. Vepředu bychom měli být silní. Na druhou stranu je třeba vybrat dobře,“ usměje se kouč. „Musíme být koncentrovaní, jedna chybička může rozhodnout. Věřím, že se dobře připravíme,“ dodává.

Týmu by měly pomoci i tribuny, ve středu odpoledne zbývalo pár stovek vstupenek. Zápas začíná ve čtvrtek ve 20.45.