Postupová matematika: Osm bodů znamená postup. A jde to i se šesti

Počítalo se s jinými počty. Po výhře s Albánií mělo bez ohledu na další výsledky stačit české reprezentaci k postupu na EURO 2024 šest bodů, tedy dvě výhry. Třeba ty domácí nad slabším duem Moldavsko a Faerské ostrovy. Tahle varianta teď padá, přestože i se šesti body se dá najisto balit do Německa.

Jenže to by dvě vítězství musela přijít na úkor Albánie a Polska, tedy dvou největších rivalů. Což je docela těžší záležitost. Jaké jsou tedy postupové varianty? Připomeňme, že na evropský šampionát jedou přímo dva nejlepší týmy, ve hře zůstává ještě dvanáct bodů.

Osm a více bodů: Postup

Hurá, hotovo, balí se. A je jedno, jak si Češi tenhle bodový příděl rozloží. Třeba dvě domácí výhry nad slabšími, tedy Moldavskem a Faerskými ostrovy, a po remíze v Albánii a Polsku. Pak budou mít 16 bodů a nemůže se stát, že je přeskočí dva soupeři. Jeden možná, dva už ne.

Sedm bodů: Půl na půl

I sedm bodů může stačit, ale jenom někdy. Češi NEmají jistý postup, pokud sedm bodů naberou po dvou výhrách nad Moldavskem a Faerskými ostrovy, ale z Albánie a Polska dohromady přivezou bod. A jistotu NEmají ani tehdy, když porazí Albánii, z Moldavskem a Faerskými ostrovy získají čtyři body, ale prohrají v Polsku. Pak by mohla nastat situace:

1. Albánie 16

2.-3. Česko a Polsko 15.

O postupujícím by rozhodly vzájemné zápasy, tedy to, jak vysoko by Češi v Polsku prohráli. Doma zvítězili 3:1.

Sedm bodů ovšem postačí v těchto případech:

a) Při výhře nad Albánií, Moldavskem nebo Faerskými ostrovy, a remíze s Polskem

b) Při výhře nad Polskem, Moldavskem nebo Faerskými ostrovy, a remíze s Albánií

c) Při výhře nad Polskem a čtyřmi body s dvojzápasu s Moldavskem a Faerskými ostrovy

A ještě kombinace sem patří: výhry nad Albánií a Polskem a jakýkoli další bod. Ale to je trochu jiný příběh a o něm hned vzápětí.

Šest bodů: Jediná možnost

Jiný je ten příběh v tom, že už samotné výhry v Albánii a Polsku doručí jistotu. To proto, že v žádné z kombinací pak Čechy nepřeskočí dva týmy. Češi budou mít 14 bodů, nejvyšší možným počinem soupeřů bude Albánie 14, Polsko 13. A pokud by třeba Moldavsko bralo 12 bodů, třeba vyhraje skupinu, ale odkrojí zbylým konkurentům potřebné body.