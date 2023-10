Šilhavý má podporu, Fousek očekává top výkon. Odstupné by FAČR bolelo

Už příští týden dojde na jeden z klíčových večerů Jaroslava Šilhavého. Česká reprezentace vyběhne ve čtvrtek na kvalifikační duel v Albánii, následně se v neděli v Plzni představí proti Faerským Ostrovům. Předseda FAČR Petr Fousek po úterním zasedání výkonného výboru FAČR znovu podpořil stávající tým včetně trenérského štábu. „Očekáváme maximální výkon,“ zdůraznil Fousek. Pokud by ale přeci jen mělo dojít na předčasný konec současného vedení národního týmu, asociaci by vyplacení odstupného vyšlo na tučnou sumu.

Petr Fousek zopakoval, že před důležitým kvalifikačním bojem na půdě rozjeté Albánie věří partě Jaroslava Šilhavého. „Cílem zůstává postup na EURO 24 do Německa s tím že, od výkonného výboru mají trenér i mužstvo podporu navzdory předchozím bodovým ztrátám. Očekávám maximální výkon proti Albánii a Faerským Ostrovům,“ prohlásil předseda FAČR.

Co znamená maximální podpora? „Když si to shrneme, v kvalifikaci jsme odehráli čtyři utkání za dvě výhry a dvě remízy. V Moldávii a proti Albánii jsme čekali lepší výsledek, ale stále platí to, že našim cílem je postup na EURO a máme to ve svých rukách,“ dodal Fousek.

Momentálně nepočítá se změnou na pozici hlavního reprezentačního trenéra. „Hraje se v rychlém sledu, kvalifikace běží v září, říjnu a listopadu. Záleží i na dalších výsledcích ve skupině, nejen na nás. Proto nechci spekulovat o bodech,“ odpověděl na doplňující dotaz Sportu, jaké výsledky si z nadcházejících duelů v Albánii a doma s Faerskými Ostrovy představuje. „Hráči, se kterými jsem mluvil v Maďarsku i v mezidobí od posledního srazu, strašně po postupu na EURO touží, udělají pro něj všechno. Kdo jiný než trenér, realizační tým a vedení asociace by si měli přát postup.“

Šilhavý a jeho realizační tým mají smlouvy do konce kvalifikace, v případě postupu se automaticky prodlužují na šampionát v Německu. Případné odvolání stávajících členů české lavičky by FAČR vyšlo na významné peníze – podle informací Sportu dělá odstupné pro realizační tým 6,3 milionu. Přitom finanční situace na strahovském kopci není zcela ideální, vyplácení vysokých milionů může kasu FAČR citelně zasáhnout. Proto je z ekonomického hlediska velmi důležité, aby český tým na turnaj v sousední zemi postoupil.

„Nemůžu říct, že by to pro FAČR znamenalo likvidační skutečnost. Musíme rozpočtově pracovat ve variantách bez postupu a s postupem. Samozřejmě účast na EURO je velmi podstatná. Částky za start na minulém EURO jsou jasné, pochopitelně by to asociaci výrazně pomohlo zejména v podpoře sportovních projektů,“ dodal Fousek. Čtvrtfinálová účast na minulém EURO vynesla do české kasy téměř 400 milionů.

Šilhavého skvadru, jejíž složení oznámil reprezentační trenér v pondělí v Plzni, čeká z mnoha důvodů v Albánii opravdu náročná zkouška. Malá jižanská země prožívá fotbalový boom, národní tým šlape a mocně touží po historicky druhé účasti na evropském šampionátu.

„Čekám bouřlivě prostředí, albánský svaz měl 300 000 žádostí o vstupenky, asi čtyřikrát mu spadl server při předprodeji. Seděl jsem s albánským předsedou, ticketing je jeho nejvytíženější agenda. Albánie má dobré postavení ve skupině, celá země tím zápasem žije. Musíme se s tím vypořádat, především hráči na hřišti,“ zmínil Fousek.

Češi jsou v aktuální tabulce skupiny E na druhém, přímém postupovém místě o dva body právě za Albánií (se zápasem k dobru). „Víme, jak je postup důležitý ekonomicky i sportovně pro českého fanouška, když se turnaj koná v sousední zemi, to už bylo mnohokrát řečeno,“ uzavřel nejvyšší představitel českého fotbalu.