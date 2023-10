Šilhavý (a Češi) pod tlakem: v albánském pekle jde o peníze i tvář

Bylo před polednem, taxikář se mrknul na navigaci a odhadl cestu z letiště do hotelu na sedmatřicet minut. Nakonec byla pouť mnohem delší, Tirana byla ucpaná jak Praha v posledních týdnech. „Uzavřeli jednu hlavní ulici kvůli tomu, aby projel váš tým,“ vysvětloval muž za volantem.

I to demonstruje, jak velký zápas se ve čtvrtek večer rozjede. Domácí jsou natěšení, nahecovaní, klidně by prodali na 300 tisíc vstupenek. Na tribuny se vejde necelých třiadvacet tisíc fanoušků - i tak to bude hukot.

Jak duel dopadne, to vám poví usměvavý taxikář. „Kompromis, kompromis,“ zopakuje několikrát a naznačí i remízový výsledek: „1:1 nebo 0:0.“

Pro oba mančafty je takové skóre poměrně příznivé, rozhodně se nedá čekat festival plný útočných rejdů. Kouč Jaroslav Šilhavý kolem středeční páté odpoledne ale i tak ubezpečuje na tiskovce, že mužstvo půjde za vítězstvím, po němž by se vrátilo do čela skupiny.

„Jednoznačně chceme zvítězit, dobře se mi poslouchá, že je tak tým nastavený,“ naváže na podobná slova kapitána Tomáše Součka. „Samozřejmě, kdyby remíza vedla k postupu na Euro… Ale tak nechceme přemýšlet,“ přihodí.

Mluví velmi obezřetně, krátce, skoro až útržkovitě. Je znát, že je reprezentace v napětí. Nečekala totiž, že se boj o mistrovství zamotá, měla nakročeno k poměrně hladkému postupu. Navrch byla velmi výrazně kritizovaná za poslední souboj s Albánií. Doma s ní remizovala 1:1 a rozhodně nepředvedla nic světoborného.

„Vnímáme ten tlak, myslím si, že je normální. Věřím, že předvedeme lepší výkon než v Praze,“ pronese jen Šilhavý.

Není však divu, že je v tenzi - on i jeho okolí. Postup na velkou akci je pro asociaci naprosto zásadní. Na Strahově není zrovna ideální finanční situace, jen za průnik na šampionát by dorazilo do kasy téměř čtvrt miliardy korun. Po minulém Euru, které se hrálo kvůli covidu v létě roku 2021, bralo Česko za účast ve čtvrtfinále (v něm vypadlo s Dánskem) 371 milionů korun.

Rovněž Šilhavého post je nemálo diskutovaný. Šéf asociace Petr Fousek mu sice dal jasnou důvěru, přesto je pro něj úspěch v kvalifikaci životně důležitý. Podle zpráv ze zákulisí však není koučova pozice aktuálně ohrožena ani v případě neúspěchu v Tiraně. Zaprvé budou zbývat stále ještě tři utkání do konce cyklu, zadruhé - jak už bylo zmíněno - není finanční kondice nastavená tak, aby změna nebolela.

Přesto je nutné napravit dojem z minulého srazu. Šilhavý a jeho okolí spoléhají i na klasickou českou vlastnost. „V motivační složce před zápasem bude i to, že Češi jako takoví dokážou zabrat, když jim teče do bot. Tady v Albánii vnímám nadšení ze všech stran, soupeř je kvalitní, ale naši kluci na tom jsou obdobně,“ říká trenér.

O psychickém rozpoložení a jeho nastavení tedy klidně promluví, o taktice a sestavě však vůbec. „Změny v sestavě nějaké budou,“ utrousí jen. To je jasné, na srazu chybí středopolař Alex Král, kterého podle všeho zastoupí Michal Sadílek, motorová myš, která bude ve středu pole kooperovat s kapitánem Tomášem Součkem.

Pohled na minulé utkání rovněž nabízel možnou změnu právě v tomto prostoru, hosté byli v Edenu v klíčových místech účinnější i díky tomu, že hraje na tří střední hlavy. Šilhavý a spol. však zřejmě nezareagují změnou rozestavení, opět se spolehnou na 3 - 4 – 3. Jako v minulých měsících.

Na hrotu by mohl dostat šanci Mojmír Chytil, jenž se v posledních dnech rozjel v dresu Slavie a poměrně slušně zahrál při nedávné přípravě v Maďarsku, kde připravil branku pro spoluhráče Václava Jurečku.

„V Praze jsme viděli, že mají plno skvělých hráčů. Přesto jsme věřili, že zápas zvládneme a měli jsme ho zvládnout. Tady bude zásadní také atmosféra, všechno půjde proti nám, fandové vytvoří peklo,“ ví Šilhavý. „Ale věřím, že máme dost zkušených hráčů,“ dodá.