Šilhavý: Atmosféra v týmu je dobrá. Situaci vnímám, rezignaci neřeším

Už jste se oklepali z drtivé porážky v Albánii?

„Atmosféra v týmu je dobrá. Samozřejmě každý to máme v sobě, že se nám zápas v Albánii nepovedl, od toho se všechno odvíjí. Při krátkém hodnocení zápasu jsme si některé věci ukázali. Kluci to vnímali stejně, všichni jsme naše chyby viděli na videu včetně nás trenérů. Hráči to akceptovali. Nemůžeme tady smutně brečet, v neděli nás čeká další zápas. Jsme povinni na něj tým připravit tak, abychom ho zvládli.“

Může jít o váš poslední zápas u národního týmu?

„Víte co, už v rozhovorech po zápase v Albánii jsem říkal, že naší povinností je připravit mužstvo na zápas v Plzni. Doba je tak krátká, že ani nevím, jak by to probíhalo jinak. Řekl to i předseda (Petr Fousek), že příští týden zasedne výkonný výbor, tam se bude probírat otázka trenéra. Nechci se tím teď zabývat, myslíme spolu s kolegy na nedělní zápas.“

Jde se vůbec odstřihnout od kritiky, která se na vás a na tým po Albánii snesla?

„Samozřejmě je to nepříjemné. Zpočátku kvalifikace to vypadalo jednoduše, že to zvládneme, ale pak se nám to zamotalo a zkomplikovalo. Klopýtli jsme v Moldavsku, pak doma s Albánií. U nich jsme potřebovali minimálně bod, ale nezískali ho a Albánci nám utekli. Pořád to máme ve svých rukách. V neděli musíme zápas zvládnout a nadechnout se na zbývající dvě utkání.“

Pokud zvládnete zápas s Faery, řeknete výkonnému výboru, že máte chuť pokračovat?

„Samozřejmě situaci vnímám. Ale jak už jsem řekl, pro mě je teď hlavní nedělní zápas, který nás čeká. Abych řešil, co bude a nebude… Především mě teď zajímá zápas, pak uvidíme, jak rozhodnou lidi z výkonného výboru.“

Těší vás slova kapitána Tomáše Součka, že tým hodlá bojovat i za vás?

„Samozřejmě mě to těší, Nicméně všichni bychom měli bojovat za Českou republiku, za reprezentaci. Věřím, že to tak bude. Nebude to boj za trenéra, ale za lvíčka, co mají hráči na prsou.“