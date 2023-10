Souček chce odvrátit trenérův konec: Terč na zádech máme mít všichni

Uvnitř národního týmu stále pobolívají modřiny po havárii v Albánii. Česko se musí vstát z lůžka a zítra v Plzni vypochodovat s Faerskými ostrovy. Za normální situace by se vítězství nad trpaslíkem bralo jako povinnost, v současné zjitřené atmosféře bude zápas stát více úsilí. „Doufám, že zítra odvrátíme trenérův konec,“ vyslovil přání kapitán Tomáš Souček. Poukázal tak na to, že pozicí trenéra se po kvalifikačních neúspěších z poslední doby bude zabývat výkonný výbor svazu.

Stihli jste již vstřebat zklamání z Albánie?

„Pochopitelně jsme byli všichni zklamaní, jeli jsme tam pro lepší výsledek, ale všichni jsme profesionálové, fotbal hrajeme dlouhou dobu a víme, že nás čeká další zápas o stejný počet bodů. Od prvního momentu jsme si řekli, že to sice v Tiraně nedopadlo, ale pojďme to zvládnout v neděli.“

V některých hodnoceních po Albánii zaznívalo, že vám chybí vůle a nasazení. Cítil jste to stejně?

„K týmu musím být upřímný. V některých ohledech nás Albánci předčili, a jedním takovým byla soubojovost. Jsem z toho hodně zklamaný. Nejlepší roky v reprezentaci jsme měli, když jsme hrabali jeden za druhého, podstoupili jsme každý souboj. Pak jsme byli schopní ukázat kvalitu. Z tohoto pohledu jsem nebyl po Albánii nejšťastnější, byť plno hráčů nechalo na hřišti všechno. Motivace nyní máme o to větší, abychom ukázali, že jsme v nároďáku právem, a zítra to zvládli. Atmosféra je dobrá, budeme připraveni.“

Po porážce v Albánii není situace okolo národního týmu ideální, pozicí trenéra Jaroslava Šilhavého se bude příští týden zabývat výkonný výbor svazu. Jak to vnímáte?

„O situaci víme, nejsme hluší ani slepí. Taky víme, že nás čeká další velký zápas. Chceme se koncentrovat hlavně na něj. V Albánii jsme udělali chyby na více pozicích. Nejde jen o hráče, ale i o další lidi okolo. Tlak je potřeba dát na celé soukolí okolo reprezentace. Jsme jeden tým, a tak to navždy zůstane. Už se těším na zítra, až to ukážeme.“

Jste kapitán. Vztahujete současnou situace na sebe?

„Ano, beru to i na sebe. My jsme na hřišti, v Albánii jsme to nezvládli. Jako kapitán chci od kluků, ať nechají v zápase život. Mrzí mě, když to tak není. Máme tři zápasy, abychom se na EURO dostali. Budou to obrovsky důležité zápasy. Chci pomoct týmu, abychom konec kvalifikace zvládli.“

Mrzí vás to i vůči trenérovi, s nímž vy konkrétně máte velmi dobrý vztah?

„Samozřejmě. Terč má na zádech především on. Ale měli bychom ho mít úplně všichni. Hráči, další lidé okolo mužstva. Jsme v tom všichni společně. Nálada v reprezentaci byla vždycky dobrá, už spoustu let jsme pospolu. Doufám, že zítra odvrátíme trenérův konec.“

Očekáváte odlišný zápas oproti červnové konfrontaci v Thórshavnu?

„Hráli jsme s Faeřany dvakrát za poslední rok, oba zápasy se nám povedly, jak výsledkově, tak herně. Věřím, že budeme podobně silní na balonu a vytvoříme si dostatek šancí. Bude to hodně o prvním gólu, Faeřené mají taky kvalitu. Přesto věříme, že budeme dominantní a že vstřelíme branky.“