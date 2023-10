Šilhavého Last Dance? Na Faery změny, systém pro Hložka i Černého

Bolavá prohra zanechala na celém českém týmu hluboké jizvy. „Každý to máme v sobě, zápas se nám nepovedl. Kluci to vnímají stejně. Ale nemůžeme tady smutně brečet, čeká nás další zápas,“ prohlásil Jaroslav Šilhavý den před výkopem s Faerskými ostrovy.

Ve čtvrtek v noci v Albánii hovořil jako zlomený muž, který si ve svízelné situaci neví rady. Okamžitou rezignaci ale odmítl, rozhodnutí nechává na vedení asociace, které zasedne během příštího týdne. To samé odpověděl i o necelých 48 hodin později v tiskovém středisku Doosan Areny. „Samozřejmě situaci vnímám. Ale jak už jsem řekl, pro mě je teď hlavní nedělní zápas, který nás čeká. Abych řešil, co bude a nebude… Uvidíme, jak rozhodnou lidi z výkonného výboru,“ odmítl myšlenky na předčasný konec ve funkci.

V Plzni už hovořil o poznání jistější, klidnější trenér, na tváři šlo chvílemi pozorovat i drobný úsměv. Své odpovědi ale zaobalil do svých klasických zdvořilostních frází, budoucnost ani jeho upřímný názor na věc z něj novináři den před dalším kvalifikačním duelem nedostali.

Je jasné, že po výplachu v Tiraně dojde proti Faerům na změny. „Snad si budeme vytvářet šance a dáme nějaké góly, abychom to zvládli. Pokora, respekt k soupeři jsou na místě, nikdo vám nedá nic zadarmo. Faerské ostrovy sem určitě nepřijedou jako obětní beránek. Hrají houževnatý fotbal, nebojí se, chodí jednoduše dopředu, mají dobré standardky, jsou to chasníci. Jsme favorit, hráli jsme s nimi jeden kvalifikační i jeden přípravný zápas. Víme, proti komu jdeme hrát. Věřím, že změny, co uděláme, povedou ke gólům,“ nastínil Šilhavý.

Trenérský štáb se v přípravě a strategii na zápas odpíchne z předchozího červnového setkání na Faerech. Zápas se Šilhavého výběru povedl, výhru 3:0 gólově dirigovali Ladislav Krejčí a dvougólový Václav Černý.

Češi uspěli v klasičtějším rozestavení 4-2-3-1, ke kterému by se po delší době mohli v Plzni vrátit. „Pohráváme si s vícero způsoby hry. Všechno bereme v potaz, logicky neřeknu, pro jakou variantu jsme se rozhodli, ale věřím, že bude ta správná,“ zmínil Šilhavý. Kvůli vyloučení a jednozápasové stopce se od mužstva odpojil Mojmír Chytil, ostatní členové kádru jsou připraveni.

Zápas v Doosan Areně proti otloukánkovi skupiny nabízí šanci pro Adama Hložka, který v minulém zápase zapsal jednu asistenci. Stejně jako Václav Černý se dokáže prosadit do plné obrany a dát mužstvu to, co scházelo v utrápeném duelu v Tiraně. To samé platí pro Ondřeje Lingra. Téhle trojici by návrat ke čtyřobráncovému schématu s pěti polaři mohl sedět – Hložek a Černý mohou chodit do útoků ze stran, uprostřed je doplňovat Lingr a na samém hrotu operovat vysoký Tomáš Čvančara, případně Jan Kuchta.

Ani přesvědčivá výhra ale nemusí odvrátit Šilhavého brzké odvolání. „Terč má na zádech především on. Ale měli bychom ho mít úplně všichni. Hráči, další lidé okolo mužstva. Jsme v tom všichni společně. Nálada v reprezentaci byla vždycky dobrá, už spoustu let jsme pospolu. Doufám, že odvrátíme trenérův konec,“ přál si kapitán Tomáš Souček.

Tři body jsou povinností, nemohou zakrýt čtvrteční průšvih, který značně zkomplikoval českou cestu na EURO do Německa. V Plzni tak může jít o trenérovo Last Dance, neboli poslední reprezentační taneček.

Pravděpodobná sestava Česka: Pavlenka - Coufal, Holeš, Krejčí, D. Jurásek - Souček, M. Sadílek - Černý, Lingr, Hložek - Čvančara.