Hoftych: K repre jedině Trpišovský, musí ho lákat. Co cesta á la Priske?

Trpišovského Hoftych dobře zná. Studovali spolu trenérskou profilicenci a dobře vycházejí také jako konkurenti, často si volají. O prvně jmenovaném se v minulých týdnech spekulovalo i jako o dočasné výpomoci, kdy by reprezentaci vedl souběžně se Slavií. Jenže zatím působí dojmem, že je v Edenu trvale „zabarikádovaný“, po všech stránkách mu to tam vyhovuje a je to pro něho zkrátka výhodnější. Navíc může spadat do kategorie typicky klubový trenér, jehož naplňuje dennodenní práce s hráči. Podle Hoftycha by to však takhle nemuselo být napořád, vysvětluje proč a přidává příklad z vlastní kariéry, kdy vedl mládežnické reprezentační týmy.

Právě Trpišovský v posledním ligovém kole svedl přímý trenérský souboj s trenérem Slovácka Martinem Svědíkem, jehož jméno se také ve spekulacích objevuje – když ne pro pozici hlavního trenéra národního týmu, tak asistenta. „I to je zajímavé jméno, odvádí skvělou práci,“ říká Hoftych, ovšem jedním dechem přidává názor, co Svědíkovi k tomu, aby si mohl na reprezentační lavičku troufnout, ještě chybí.

A pak je tu ovšem zahraniční varianta, která už je v jiných zemích běžná. Hoftych se drží domácího řešení a zmiňuje českou mentalitu. Na druhé straně je tu příklad dánského experta Briana Priskeho, jenž na Letné dokázal, že jde prorazit zažité stereotypy a uspět. Navíc se v Česku hodlá zabydlet, čerstvě podepsal se Spartou novou, tříletou smlouvu. Mohl by být třeba právě on průkopníkem i co do národního výběru? „To je jediné, co si umím představit. Když s ním a jeho realizačním týmem Sparta udělala velmi dobrou práci a on by chtěl pokračovat, byl by adaptovaný a chtěl by do toho v budoucnu jít, mohla by to být cesta,“ připouští Hoftych.

Právě se Spartou se nyní utká Mladá Boleslav po šílené čtrnáctigólové přestřelce ve Zlíně v nedělním ligovém souboji. Soupeři, jako naposledy kouč Českých Budějovic Tomáš Zápotočný, přitom o Letenských hovoří jako o týmu s nejlepší hrou a formou. „V tuhle chvíli, zdůrazňuju v tuhle chvíli, je to nejlepší mužstvo v lize,“ souhlasí Hoftych a těší se na velký zápas. „Bude to fotbalový svátek. Náš stadion je jako když prdneš, říkám mu Dejvické divadlo. Je útulný, těším se na skvělou kulisu.“