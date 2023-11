Souček: Trenér byl vždy nápomocný a úspěšný. Trošku nás to srazilo z oslav

Mrzí vás konec trenéra, za kterého jste se opakovaně postavil?

„Ano, několikrát jsem říkal, že jsem za ním stál. Stejně jako jsem stál za každým hráčem a za každým členem realizačního týmu včetně fyzioterapeutů a dalších lidí. Všichni odváděli dobrou práci. Někdo to vzal pozitivně, někdo negativně, ale nás to teď mrzelo. S trenérem jsme měli úspěchy, teď jsme postoupili na EURO. Trošku nás to srazilo z oslav, ještě jednou bych mu chtěl takhle veřejně poděkovat. Pro hráče byl vždycky nápomocný, měl úspěchy. Za to mu děkuju a přeji do budoucna jen to nejlepší.“

Potlesk v kabině byl pro trenéra?

„Přesně tak. Velký potlesk byl pro něj. Řekl nám to sám po zápase, poděkoval. Když jsme slavili, trochu nás zamrazilo. Všichni jsme se mu poklonili za to, co tady odvedl. A že splnil cíl.“

Co ve vás převládá?

„Jsme všichni šťastní, že jsme to zvládli. Od začátku roku to bylo nahoru dolů, ale cíl jsme splnili. Proti Moldavsku nás čekal obrovsky těžký zápas. Věděli jsme, že nemůžeme prohrát. Nervozita byla, viděl jsem to na nějakých hráčích. Bylo vidět, že nechtějí udělat chybu, snažil jsem je povzbudit. Hodně nám pomohla rychlá branka. S výsledkem 3:0 jsme spokojeni a těšíme se do Německa.“

Na turnaj míříte i díky tomu, že jste se v nároďáku trefil potřetí v řadě...

„Jsem rád, že jsem mohl v těžších chvílích pomoct týmu i střelecky. Kluky jsem vždycky povzbuzoval, co to šlo. Psychicky i na hřišti. Ale když jsem se trefil, myslím, že to přineslo důležité body. O to víc jsem rád.“

Dali jste tím zapomenout na negativní aféry, které se děly v poslední době?

„Chceme si je vyřešit interně. Všichni ti kluci za poslední roky odvedli skvělou práci. Vyřešíme si to. O to víc jsme rádi, že jsme to zvládli i po psychické stránce. Každý podal maximální výkon, výhra 3:0 hovoří za vše. Negativní atmosféru z médií jsme trošku přerušili na pozitivní postup.“

Co pro vás postup jako pro kapitána znamená?

„Znamená to moc. Je to obrovská zodpovědnost, neúspěch bych si neuvěřitelně vyčítal, protože Česko nikdy na EURO nechybělo. Proto jsem chtěl na hřišti umřít, možná i doslova...“ (úsměv)