Hlas z Belgie po losu EURO: Slováci jsou předkrm. Schytal to i Stanciu

Tadesco odmítl, že by tým patřící od roku 2014 nepřetržitě do TOP 10 nejlepších týmů v žebříčku FIFA, měl postup ze skupiny dopředu v kapse. „Na papíru jsme možná favorit. Fotbal se ale hraje na hřišti, ne na papíře. Například Slovensko prohrálo ve své skupině jen s Portugalskem a pokaždé těsně,“ varoval.

Naopak novinář Poissonnier vidí postupové vyhlídky jasněji. „Jsou to reprezentace, ze kterých si udělá Romelu Lukaku předkrm. Pro útočníka AS Řím, který se blíží ke stovce reprezentačních gólů to budou jen chuťovky,“ nevidí ani v jednom ze soupeřů větší překážku.

Anketa Kdo vyhraje EURO 2024? Francie Německo Anglie Španělsko někdo další

Pozornost věnoval také Nicolaeovi Stanciovi, který má šanci si zahrát podruhé v kariéře s Rumunskem na vrcholném reprezentačním turnaji. Bývalý záložník Sparty a Slavie zažil v Anderlechtu své první zahraniční angažmá, než se vydal sbírat zkušenosti do české ligy. A na belgických stadionech nezanechal valný dojem.

„Pamatujete si ho? Anderlecht za něj zaplatil 10 milionů eur a byly to peníze vyhozené do vzduchu,“ připomněl žurnalista částku, která ze Stancia udělala tehdy nejdražšího rumunského fotbalistu všech dob. Po odchodu ze Slavie v roce 2022 zamířil do čínské ligy. „A nyní je mu 30 a působí v průměrném saúdskoarabském klubu Damac FC,“ završil Poissonnier nelichotivé hodnocení.