Střeďáci na EURO: Koho k Součkovi? Dilema s parťáky i rozestavením

Srdce týmu. Jak hraje střed zálohy, tak hraje celý tým. „A v případě českého nároďáku to platí dvojnásob,“ upozorňuje Michal Kvasnica s odkazem na Tomáše Součka. „Je to kapitán týmu, jeho největší hvězda.“ A Jiří Fejgl doplňuje: „Souček nemůže chybět. Jeho vliv na tým je až neskutečný. Bavíme se vlastně o tom, že budeme vedle něj hledat dva parťáky.“

Jenže právě - koho vedle Součka? To je dilema, které řešíme v novém speciálním díle iSkautu. Jmen, která dávají smysl pro různá rozestavení, je plno. Jedno je však podle obou redaktorů jasné. „Ať už bude v obraně trojka nebo čtyřka, v základní sestavě vidíme tři střeďáky,“ soudí Kvasnica.

A teď kdo? Záleží to výrazně na roli, kterou Souček v týmu dostane - tedy jestli by měl hrát zataženější štít, anebo by měl mít výraznější přesah i do ofenzivy. A podle toho bude i dost vyplývat zbývající složení zálohy národního týmu. Kdo by v ní mohl figurovat, rozebírají Michal Kvasnica a Jiří Fejgl.

Dilema se Součkem. Kapitán je vlivem zásadní pro tým. Jakou roli má mít?

Koho vedle Součka? Výchozí nastavení počítá s…

Dostane zdravý Ševčík šanci?

Koho na desítku? Záleží na tom, kdo bude nejlépe zásobovat Schicka

Jak tedy bude vypadat nominace střeďáků na EURO?

