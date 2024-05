Proč Červ v nominaci na EURO předčil jiné? Střelba i větší spolehlivost

Agresivní záložník vlétl do angažmá Plzně skvělým způsobem. Zasáhl do šestnácti ligových zápasů, navrch přidal čtyři v Evropě. Na první pohled bylo vidět, co svému týmu nabízí – akční rádius dozadu i dopředu. Do ofenzivních pozic se na svůj post hybrida šestky a osmičky dostává často a je prakticky zázrak, že svůj jediný gól za Viktorii vstřelil v domácím poháru.

Jen devět středních záložníků v lize totiž střílí častěji. Červ má velice slušnou střelu z dálky, za poslední rok a půl v Liberci se trefil sedmkrát. To je jedna z velkých předností před Alexem Králem, Petrem Ševčíkem a Lukášem Sadílkem, kteří dohromady sdílejí za poslední dvě sezony pět ligových branek.

Ševčík je jiný typ, kreativec. Je tak pravděpodobné, že přímo o místo alternativy za Michala Sadílka s Červem nesoutěžil. Přesto možná mnohé zajímá, proč neukázal Hašek právě na Sadílka a Krále, kteří už reprezentační zkušenosti mají. Když si ale srovnáme Červa s úřadujícím mistrem ligy ze Sparty, vynikají v podobných věcech, plzeňský střeďák má ale pár bonusů navíc.

Sadílek má výborná čísla v kategorii přihrávek, Červ se mu ale v těch, které míří dopředu, vyrovnává. K tomu je na tom výborně v ofenzivních soubojích, ziscích balonu či vystižených přihrávkách, kde už sparťan zapadá do průměru. Díky svému přehledu je čtvrtým nejfaulovanějším záložníkem ligy, což může přinést důležité standardky.

Článek pokračuje pod grafikou

Čistě dle čísel je třiadvacetiletý slávistický odchovanec v mnoha disciplínách v porovnání s dalšími ligovými střeďáky ve většině věcí výborný a v ničem vyloženě slabý. Lehce zaostává v centrech a vytváření šancí, ale kdyby byl dobrý i v tom, už by se mohl identifikovat jako švýcarský nůž.

A co takový Alex Král? Ano, odehrál sezonu v bundeslize, na jiném levelu oproti tuzemské soutěži. Ale z hlediska čísel důležitých pro střední záložníky není před Červem v ničem. Především v práci dozadu je zkrátka nováček reprezentačního výběru mezi všemi možnostmi top.

Právě převážně defenzivní schopnosti v kombinaci s gradující formou poslaly Červa na EURO. Dělají z něj ideální alternativu za Michala Sadílka. Jeho zakončení je jen příjemný bonus. Hašek tak ukázal, že nedělá nominaci za zásluhy. Nejede mistr ligy ze Sparty, nejede hráč z bundesligy. Jede ten, který sice nemá v reprezentaci start, ale více se hodí a jeho současná forma je lepší.

V čem Lukáš Červ v lize vyniká:

Střely: 1,64 (10. v lize)

1,64 (10. v lize) Fauly: 0,47 (5. nejmenší počet v lize)

0,47 (5. nejmenší počet v lize) Faulován: 2,5 (4. v lize)

2,5 (4. v lize) Úspěšnost přihrávek: 83,7 % (14. v lize)

83,7 % (14. v lize) Úspěšnost přihrávek dopředu: 73,8 % (7. v lize)

73,8 % (7. v lize) Úspěšnost přihrávek do útočné třetiny: 77,9 % (3. v lize)

77,9 % (3. v lize) Úspěšnost v ofenzivních soubojích: 68 % (2. v lize)

68 % (2. v lize) Vystižené přihrávky: 5,78 (3. v lize)

5,78 (3. v lize) Zisky míče: 9,49 (15. v lize):

9,49 (15. v lize): Úspěšnost v defenzivních soubojích: 60,9 % (16. v lize)

V čem Lukáš Sadílek v lize vyniká:

Fauly: 0,49 (6. nejmenší počet v lize)

0,49 (6. nejmenší počet v lize) Doteky ve vápně soupeře: 2,14 (2. v lize)

2,14 (2. v lize) Úspěšnost přihrávek: 85,7 % (7. v lize)

85,7 % (7. v lize) Úspěšnost přihrávek do útočné třetiny: 75,7 % (7. v lize)

75,7 % (7. v lize) Úspěšnost přihrávek dopředu: 71,8 % (14. v lize)

71,8 % (14. v lize) Úspěšnost dlouhých přihrávek: 66 % (4. v lize)

66 % (4. v lize) Úspěšnost v defenzivních soubojích: 67,7 % (10. v lize)

Všechny statistiky jsou přepočítány na 90 minut hry. Hráč je porovnáván s 54 středními záložníky ve FORTUNA:LIZE. Zdroj: wyscout.com, sezona 2023/24